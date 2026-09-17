Agencias

El Kremlin califica de "paso inamistoso" de EE.UU. la aprobación de sanciones contra Rusia

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Moscú, 17 sep (EFE).- El Kremlin calificó hoy de "paso inamistoso" el paquete de sanciones contra Rusia aprobado por el Congreso de Estados Unidos que permite al presidente, Donald Trump, imponer aranceles a los países que importen hidrocarburos rusos.

"Esto constituye un paso inamistoso", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria, en la que destacó que dichas sanciones "dificultarán" los esfuerzos para encontrar un arreglo pacífico en Ucrania. EFE

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