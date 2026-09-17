La televisión pública checa despedirá 12 % de su plantilla en tres años por los recortes

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Praga, 17 sep (EFE).- La televisión pública checa (CT) despedirá al doce por ciento de su plantilla, formada por 2.900 personas, y recortará producción y emisiones hasta 2030 ante la reducción de ingresos prevista con el nuevo modelo de financiación estatal que sustituirá desde 2027 a las tasas ciudadanas.

A partir de 2027 la radiodifusión pública checa pasará a ser financiada desde los presupuestos del Estado, en vez de las tasas ciudadanas que estuvieron vigentes desde 2005 y permitieron su independencia editorial, si bien están sujetos a control del Parlamento, informó CT.

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Ambas cámaras parlamentarias eligen a los 18 miembros del principal órgano directivo, el Consejo de la Televisión Checa, que rinde cuentas de su gestión a los legisladores.

El cambio en el modelo de financiación lo impulsa el Gobierno formado por populistas, euroescepticos y ultranacionalistas que encabeza el primer ministro Andrej Babis.

La televisión pública tendrá en 2027 una asignación del Estado 237 millones de euros, un 15 % menos de lo que ingresará este año en concepto de tasas ciudadanas.

El presupuesto total de CT este año, incluyendo los ingresos publicitarios, asciende a 354 millones de euros, un cantidad que era financiada en casi un 80 % con las tasas.

El director general del ente, Hynek Chudarek, señaló un plan de ahorro a largo plazo que supone, en 2027, lograr unos ahorros de 15 millones de euros, equivalente a un 4 % del presupuesto de 2026.

Además de los despidos, CT reducirá también en 2027 la inversión en nuevas producciones, cancelará la emisión nocturna del canal informativo CT24 y reducirá la producción de los estudios regionales de Brno y Ostrava, según la prensa local.

También se elimina programación infantiles y algunos programas semanales, como Newsroom CT24, se convertirán en mensuales.

Medios checos y sindicatos se han hecho eco del anuncio de reducción de personal en CT y temen que con los recortes, que han forzado ya la salida de conocidos periodistas temerosos de un control gubernamental de los medios públicos, se debiliten sobre todo las emisiones regionales.EFE

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