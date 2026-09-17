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FundéuRAE: “cuásar”, adaptación de “quasar”

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Madrid, 17 sep (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, indica que la forma “cuásar”, escrita con “c” y con tilde, es la adaptación recomendada del extranjerismo “quasar”.

Sin embargo, pueden encontrarse algunos ejemplos como estos en los medios de comunicación: “Observan la elusiva luz estelar que rodea a los antiguos quásares”, “El impacto de los quásares en la formación de estrellas” o “Consiguen observar el corazón de un quásar”.

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Como señala el “Diccionario panhispánico de dudas”, la voz inglesa “quasar”, que designa cierto tipo de cuerpo celeste, se puede adaptar al español como “cuásar”, escrita con “c” y con tilde en la primera “a”, ya que es una palabra llana que termina en consonante distinta de “-⁠n” y “-⁠s”. El plural adecuado es “cuásares”.

No es apropiada, en cambio, la forma “quásar”, que combina la grafía inglesa y la española.

De este modo, las frases iniciales se podrían haber escrito así: “Observan la elusiva luz estelar que rodea a los antiguos cuásares”, “El impacto de los cuásares en la formación de estrellas” y “Consiguen observar el corazón de un cuásar”.

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La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE

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