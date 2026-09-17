Eugenia Martínez de Irujo, desde su felicidad por Tana Rivera y Roca Rey hasta la disputa entre Fran y Cayetano Rivera

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Eugenia Martínez de Irujo atraviesa un momento especialmente feliz y así lo ha reconocido ante las cámaras, aunque ha preferido mantener la discreción cuando las preguntas han girado hacia uno de los asuntos familiares que más titulares está generando en los últimos días: el supuesto distanciamiento entre los hermanos Francisco y Cayetano Rivera.

Antes de abordar ese asunto, Eugenia ha hablado brevemente sobre su hija, Cayetana Rivera, que se encuentra en una etapa muy especial de su vida sentimental junto a Andrés Roca Rey. "Muy bien todo", ha respondido cuando le han preguntado por la joven, que desde el pasado mes de abril mantiene una relación con el diestro peruano y que este verano se ha convertido en una presencia habitual en las plazas de toros donde ha toreado su pareja.

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La relación, que inicialmente se mantuvo en un segundo plano, quedó confirmada públicamente en junio, cuando Tana compartió una imagen junto al torero disfrutando de un baño en el mar. Desde entonces, ambos han ido consolidando su noviazgo y recientemente protagonizaron uno de sus momentos más significativos al posar juntos en Ronda con motivo de la tradicional Corrida Goyesca.

También su padre ha hablado públicamente de esta historia de amor. Francisco Rivera ha reconocido que está feliz por su hija y ha asegurado que le emociona verla "con alguien que la quiera y la cuide". Sobre el peruano, ha explicado que lo va conociendo poco a poco y ha destacado que "se ha portado como un señor".

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Precisamente en este contexto familiar, la prensa ha preguntado a Eugenia por el momento que atraviesan el padre de su hija y Cayetano Rivera. Los rumores de distanciamiento entre ambos se intensificaron después de la ausencia del novio de Tamara Gorro en la Corrida Goyesca de Ronda, especialmente después de que trascendiera que habría querido participar en el festejo para cortarse definitivamente la coleta, algo que finalmente no ocurrió. Ambos hermanos han dado sus respectivas versiones, aunque han evitado entrar en demasiados detalles públicamente.

Ante la pregunta directa sobre esta disputa, la duquesa de Montoro ha optado por el silencio y no ha querido valorar el desencuentro entre sus hermanos. Una postura discreta que contrasta con la naturalidad con la que sí ha reconocido encontrarse "muy feliz" cuando se le ha preguntado por su situación personal.

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