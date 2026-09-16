Von der Leyen reivindica una Europa fuerte e independiente frente a los "esbirros y marionetas de los autoritarios"

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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha reivindicado este miércoles una Europa "fuerte e independiente" capaz de decidir su propio destino frente a las amenazas tanto "externas" como "internas", y ha llamado a combatir a los "esbirros y marionetas de los autoritarios" que tratan de socavar la unidad y las democracias de Europa.

En su discurso sobre el Estado de la Unión (SOTEU, por sus siglas en inglés) ante el pleno del Parlamento Europeo reunido en Estrasburgo (Francia), la jefa del Ejecutivo comunitario ha admitido que las preocupaciones de los ciudadanos están siendo utilizadas desde fuera y dentro de la Unión Europea "para abrir una brecha" entre europeos, por lo que ha llamado a "construir una Europa independiente" que tenga "la capacidad de actuar".

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"Nuestra disyuntiva está clara. ¿Queremos una Europa fuerte e independiente que defienda sus valores en este mundo? ¿O dejamos que nos frenen las divisiones y las dependencias? ¿Queremos agruparnos en torno a nuestra idea europea de que, juntos, podemos decidir nuestro propio destino? ¿O dejamos que nuestras democracias se vean socavadas por los esbirros y las marionetas de los autoritarios?", se ha cuestionado la conservadora alemana.

En este sentido, ha defendido que "da igual" que se trate de "los ultranacionalistas o de los antieuropeos", de la "injerencia o de la desinformación rusas", porque aunque "los nombres pueden ser diferentes" y pueden cambiar, el "objetivo" de todos ellos "es el mismo", y es repercutir la "democracia" con el "auge de lo extremo" y en "la pérdida de matices".

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"Desprecian nuestros valores y desean quebrar nuestra unidad europea. Así pues, luchemos contra todo esto", ha reclamado Von der Leyen, incidiendo en la necesidad de atender "los efectos de las numerosas crisis" que se hacen patentes "en muchas familias europeas", como el coste de la vida y de la vivienda, o la "vertiginosa velocidad" del cambio y de la tecnología que "está afectando" a puestos de trabajo, medios de subsistencia y a la sociedad.

"EL ESTADO DE LA UE ES MÁS ROBUSTO QUE NUNCA"

Pese a estas amenazas, Von der Leyen ha defendido que "el estado de nuestra Unión es el más robusto que nunca hayamos conocido", aunque ha reconocido que, al mismo tiempo, existe la sensación de que también atraviesa el momento "más precario de su historia", una aparente contradicción que, a su juicio, refleja una época de "grandes posibilidades y grandes peligros".

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"En este mundo, Europa ha optado por forjar su propio camino. Y ahora emerge una Europa más fuerte. Una Europa independiente", ha proclamado la presidenta comunitaria, que ha destacado que el bloque se ha liberado de su "tóxica dependencia" de los combustibles fósiles rusos, se ha convertido en la "mayor potencia comercial del planeta" y ha aumentado su gasto en defensa en casi un 80% en los últimos cinco años.

La presidenta de la Comisión ha reivindicado además una Europa en la que sus miembros "se defienden los unos a los otros", citando el respaldo a Ucrania y Groenlandia y la respuesta frente a los drones, los "ataques híbridos" y la desinformación.

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"Europa nunca abandona a los europeos", ha sentenciado, antes de defender que, ante "la fría fragilidad del mundo actual", solo Europa puede ofrecer a sus ciudadanos "una verdadera soberanía".

UN CONGRESO EUROPEO EN EL 70º ANIVERSARIO DE LA UE

En este contexto, Von der Leyen ha anunciado la puesta en marcha el próximo año de un nuevo "Congreso de Europa" con motivo del 70º aniversario del Tratado de Roma --el tratado fundacional de la UE--, que según ha explicado reunirá a "pensadores, escritores, artistas, científicos, ciudadanos y representantes de la sociedad civil" para elaborar una visión que "inspire a la nueva generación de europeos".

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La presidenta comunitaria ha recordado el Congreso de Europa celebrado en 1948, que reunió a algunas de las principales figuras del continente para reflexionar sobre el futuro de la cooperación europea, y ha defendido que la sociedad debe recuperar "esa capacidad de pensar Europa".

"Necesitamos a nuestras mentes más brillantes, de toda nuestra Unión y de todo nuestro gran continente", ha señalado, explicando que el objetivo será "reconquistar el imaginario europeo" y permitir que la próxima generación pueda "escribir su propia historia".

Von der Leyen ha cerrado su discurso reivindicando el origen de la Unión como un proyecto de paz construido por pueblos que habían estado enfrentados durante décadas y que decidieron levantar un "destino común" basado en la "paz y prosperidad", la "democracia y libertad".

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