Von der Leyen propone un marco de emergencia para acelerar las deportaciones en situaciones de crisis como la de Ceuta

Guardar

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto este miércoles un marco de emergencia que permita suspender por "tiempo limitado" los "estándares de los procedimientos" de expulsión de migrantes llegados a suelo comunitario de manera irregular, con el objetivo de reaccionar de manera más ágil en los retornos ante entradas masivas como la registrada los días 30 y 31 de julio en Ceuta desde Marruecos.

"Los acontecimientos de este verano demuestran que nuestras herramientas deben evolucionar, especialmente para las situaciones de emergencia. Europa necesita los medios para proteger sus fronteras en todo momento, sobre todo en escenarios en los que se provocan y utilizan como arma los movimientos masivos de personas", ha defendido Von der Leyen ante el pleno del Parlamento Europeo reunido en Estrasburgo (Francia), durante el Debate sobre el Estado de la Unión (SOTEU, por sus siglas en inglés).

PUBLICIDAD

Tras recordar la crisis vivida este verano en Ceuta, en donde siguen varios miles de migrantes sin registrar tras la entrada de cerca de 80.000 personas hace mes y medio, Von der Leyen se ha dirigido directamente a los ceutíes para asegurarles que "la frontera de Ceuta es la frontera de Europa" y, por ello, "Ceuta estará ahí para vosotros".

Además, ha avisado de que la situación en la ciudad autónoma española exige una "solución europea" y sostenido que eso pasa por la aplicación adecuada del Pacto de Migración que los Veintisiete deberían haber integrado ya en sus legislaciones por completo. Este pacto, ha recalcado, "da responsabilidad a todos, pero también exige la solidaridad de todos".

PUBLICIDAD

Así las cosas, Von der Leyen ha apuntado un "nuevo marco europeo de respuesta ante emergencias" que no ha detallado, ni sobre el que ha dado un calendario indicativo para su desarrollo, pero del que ha dicho que servirá para ofrecer "flexibilidad limitada en el tiempo y claramente delimitada a los procedimientos ordinarios" y que se activará de manera automática sólo "bajo criterios estrictamente definidos".

"El mensaje de Europa es claro: siempre respetaremos nuestros valores y Derechos Fundamentales, pero nunca renunciaremos a proteger nuestras fronteras. Somos nosotros, los europeos, quienes decidimos quién entra en nuestra Unión y bajo qué circunstancias, y no los traficantes ni las redes de contrabando", ha remachado.

PUBLICIDAD

Además, la conservadora alemana ha bogado por "intensificar" el refuerzo de la agencia europea de control de fronteras y costas, Frontex, para poder "agilizar los retornos" y también por "mejorar los sistemas de alerta temprana", incluido con medidas de cooperación con terceros países. El objetivo, entre otros, será garantizar la capacidad europea de "detección y anticipación" en el ámbito digital.

Finalmente, en el capítulo dedicado a la gestión migratoria y centrado en la crisis de Ceuta pero en el que no ha habido ninguna mención explícita a Marruecos, la jefa del Ejecutivo comunitario ha defendido la necesidad de "colaborar con nuestros vecinos para impulsar la inversión" y ofrecer a los jóvenes "perspectivas reales, de modo que no se vean obligados a jugarse la vida", por ejemplo con medidas dirigidas a impulsar el empleo, la formación y programas de aprendizaje.

PUBLICIDAD

En este contexto, ha anunciado también una iniciativa "sobre competencias y empleo para los jóvenes del Mediterráneo" para reducir los flujos irregulares y potenciar las vías de migración legales, aunque tampoco en este caso ha dado detalles sobre las medidas que integrarán la iniciativa ni los plazos para su desarrollo.