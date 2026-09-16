Rusia destaca en Pekín su cooperación militar con China y critica bloques en Asia-Pacífico

Guardar

Pekín, 16 sep (EFE).- La viceministra de Defensa rusa, Anna Tsivileva, destacó este miércoles en Pekín el nivel "sin precedentes" de la relación entre su país y China y criticó la aparición de "estructuras de bloques cerradas" en Asia-Pacífico, durante el Foro Xiangshan, principal cita anual de diplomacia militar organizada por el gigante asiático.

Tsivileva intervino en la primera sesión plenaria del foro, dedicada al orden internacional y la estabilidad estratégica, en la que defendió que la cooperación entre Moscú y Pekín avanza "en todas las direcciones", incluido el ámbito militar.

PUBLICIDAD

La viceministra rusa afirmó que las relaciones entre ambos países se encuentran en un nivel "sin precedentes" y las definió como una elección "consciente" e "histórica" que responde a los intereses fundamentales de los pueblos ruso y chino.

Tsivileva subrayó además que los contactos personales entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping, marcan el tono de esa interacción bilateral.

Según la responsable rusa, Putin volverá a visitar China próximamente para participar en la cumbre de APEC, prevista en noviembre, y mantener conversaciones con Xi, después de que ambos líderes se reunieran hace dos semanas en Kirguistán en los márgenes de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

PUBLICIDAD

La representante rusa defendió un orden mundial multipolar basado en el respeto a la soberanía, las características religiosas y culturales de cada país y los intereses de todos los Estados, "independientemente" de su tamaño, potencial económico o militar y sistema político.

También sostuvo que cada país debe poder determinar sus socios prioritarios en defensa según sus propios intereses, sin actuar "bajo presión externa".

Tsivileva afirmó que el agravamiento de la situación internacional también afecta a Asia-Pacífico y lo vinculó a la aparición de nuevas "estructuras de bloques cerradas", aunque no mencionó a Estados Unidos ni a sus aliados.

China y Rusia han estrechado en los últimos años su cooperación política y militar, con maniobras conjuntas, patrullas aéreas y contactos frecuentes entre sus mandos, un acercamiento reforzado desde que Xi y Putin proclamaron en Pekín, poco antes de la invasión rusa de Ucrania en 2022, una relación "sin límites". EFE

PUBLICIDAD