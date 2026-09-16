Minera Boroo de Singapur plantea inversión de 300 millones de dólares en Ecuador

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Quito, 16 sep (EFE).- La minera singapurense Boroo planteó una inversión de 300 millones de dólares en iniciativas relacionadas con oro, cobre, plata, tierras raras y minerales críticos, según anunció en comunicado el Gobierno ecuatoriano.

El anuncio fue realizado por la Empresa Nacional Minera (Enami) de Ecuador tras suscribir en Quito un acuerdo de colaboración para evaluar oportunidades de inversión y desarrollo minero en el país.

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La colaboración contempla el intercambio de experiencia especializada, la incorporación de tecnología y la evaluación relacionadas con el desarrollo y procesamiento de minerales en territorio ecuatoriano.

"Cualquier proyecto que avance deberá cumplir la normativa ecuatoriana, obtener los permisos correspondientes y observar los procesos de participación y consulta que sean aplicables", precisó la Enami en un comunicado.

Boroo se especializa en la adquisición, el desarrollo y la operación de activos mineros, principalmente de oro y cobre. Actualmente mantiene operaciones y proyectos en Asia y Suramérica. EFE