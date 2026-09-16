Miércoles, 16 de septiembre de 2026 (02:00 GMT)

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DESTACADOS

RESERVA FEDERAL

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Washington - Concluye la reunión de dos días del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal, que, según algunos expertos, podría decidir una subida de los tipos de interés ante las presiones inflacionistas.

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- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en Gastonia (Carolina del Norte), en un acto en el aeropuerto municipal de la ciudad, en plena campaña de las elecciones legislativas del 3 de noviembre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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EEUU TRUMP

Gastonia (EE.UU.) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en Gastonia (Carolina del Norte), en un acto en el aeropuerto municipal de la ciudad, en plena campaña de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

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MALVINAS CONFLICTO

Islas Malvinas - Más de cuatro décadas después, la guerra de 1982 entre Argentina y el Reino Unido sigue dejando huellas en las islas Malvinas, donde el recuerdo de los combates convive con visitas de veteranos y recorridos por antiguos campos de batalla, mientras continúa la disputa por la soberanía.

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MÉXICO VIOLENCIA

Ciudad de México - La investigación sobre el asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte en el estado mexicano de Morelos continúa en su cuarto día en medio del silencio de las autoridades y las exigencias de justicia de la comunidad estudiantil, justo cuando el país celebra su Día de la Independencia, la gran fiesta nacional.

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TRIBUNAL KOSOVO

La Haya - El Tribunal Especial para Kosovo (TEK) dictará este miércoles su sentencia contra el expresidente kosovar Hashim Thaci y otros tres acusados por crímenes de guerra y de lesa humanidad presuntamente cometidos durante y después del conflicto de 1998-1999 en Kosovo.

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- Manifestación convocada en Pristina para exigir la absolución los cuatro antiguos líderes de la guerrilla 'Ejército de Liberación de Kosovo' (UÇK) juzgados por un tribunal en La Haya. (Texto) (Foto) (Vídeo)

LATIN GRAMMY

Los Ángeles (EE.UU.) - La Academia Latina de la Grabación anuncia a los nominados a los Latin Grammy, uno de los reconocimientos más prestigiosos de la industria musical hispana y latina, cuyos ganadores se darán a conocer en la 27º edición de sus premios el 12 de noviembre en Las Vegas.

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(Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo) (Infografía)

ADEMÁS

ROSALÍA | Miami (EE. UU.) - La cantante española Rosalía culmina su gira ‘LUX’ en Miami, donde suspendió los conciertos en junio tras una emergencia familiar, por lo que miles de fans llegan a esta ciudad de Estados Unidos para despedir el mayor tour de la artista hasta ahora. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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IRÁN GUERRA | Pekín - El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, realiza una visita a China este miércoles y se reunirá con su homólogo chino, Wang Yi, en un momento de tensión en Oriente Medio después de que el país persa rechazase negociar con Estados Unidos hasta que se cumplan sus condiciones. (Texto) (Vídeo)

- Presentación en Londres del informe que pide justicia penal internacional por los crímenes cometidos en la represión de las protestas en Irán en 2022, al cumplirse cuatro años del levantamiento conocido como "Mujer, Vida, Libertad". (Texto) (Foto) (Vídeo)

- Se inaugura en Pekín el principal evento anual chino de diplomacia militar, el Foro de Xiangshan, en un momento marcado por las tensiones en Oriente Medio, Taiwán, Ucrania y el mar Meridional de China. (Texto) (Foto) (Vídeo)

INTELIGENCIA ARTIFICIAL | Nueva York - La esperada oleada de salidas a bolsa de las grandes empresas de inteligencia artificial afronta nuevas dudas después de que OpenAI haya decidido aplazar sus planes hasta el próximo año, en un contexto marcado por los llamados a regular la tecnología y por interrogantes sobre la sostenibilidad de las actuales valoraciones y del creciente coste de los centros de datos. (Tto)

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ISRAEL PALESTINA | Gaza - Las autoridades sanitarias de Gaza anuncian medidas para responder a la carencia de combustible imprescindible para los generadores de electricidad, mientras Israel continúa los ataques sobre la Franja. (Texto) (Foto) (Vídeo)

VENEZUELA D.HUMANOS | Ginebra - La Comisión Internacional de la ONU que investiga la situación de derechos humanos en Venezuela publica el informe que presentará ante el Consejo de Derechos Humanos. (Texto)

YEMEN CONFLICTO | Saná - Los rebeldes hutíes del Yemen intensifican su ofensiva en zonas bajo control del Gobierno internacionalmente reconocido mientras continúan con su campaña militar contra la navegación vinculada a Arabia Saudí en el mar Rojo, ante la creciente preocupación de la comunidad internacional por el bloqueo de las principales vías marítimas en Oriente Medio. (Texto)

NUESTROS TEMAS

KENIA FOTOPERIODISMO | Nairobi - La mirada de Mohamed "Mo" Amin (1943-1996), el legendario fotoperiodista keniano que mostró al mundo guerras, hambrunas y líderes de África, vuelve a Nairobi en una exposición sobre una de sus facetas menos conocidas: el retrato de la belleza de un continente que no quería ver reducido al desastre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

América

12:00 GMT.- Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central brasileño divulga la variación en julio del Índice de Actividad Económica (IBC-Br), el indicador que usa para proyectar el resultado del PIB. (Texto)

12:00 GMT.- Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- Pacientes con colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn en Venezuela convocan a una manifestación para exigir acceso a sus tratamientos médicos. Ministerio de Salud, Av. Sur 4 con Avenida Oeste 8, Centro Simón Bolívar, Torre el Silencio. (Texto)

12:00 GMT.- Montevideo.- URUGUAY PUERTOS.- El presidente de la Administración Nacional de Puertos de Uruguay, Pablo Genta, participa en un encuentro en el que se abordará la importancia que tiene esta para el desarrollo del país y que se llevará a cabo en medio de un conflicto sindical que mantuvo a la principal terminal de contenedores parada por unos 40 días y poco después de que un consorcio chileno presentara un proyecto para invertir 900 millones de dólares en el Puerto de Montevideo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30 GMT.- Lima.- AMÉRICA DEFENSA.- Un grupo de fuerzas navales de varios países realiza un ejercicio de asistencia humanitaria en un playa de Perú como parte de los ejercicios y maniobras militares Unitas 2026, que reúnen a fuerzas militares de 23 países. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00 GMT.- Los Ángeles.- LATIN GRAMMY.- La Academia Latina de la Grabación anuncia a los nominados a los Latin Grammy, uno de los reconocimientos más prestigiosos de la industria musical hispana y latina, cuyos ganadores se darán a conocer en la 27º edición de sus premios el 12 de noviembre en Las Vegas (Texto)

13:00 GMT.- Guayaquil.- ECUADOR JUSTICIA.- Un tribunal de Ecuador analiza la apelación a la sentencia de tres años de cárcel impuesta al encarcelado alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, uno de los principales opositores del presidente Daniel Noboa, por no haber tenido puesto el grillete electrónico que se le ordenó usar en otro caso.

13:30 GMT.- Washington.- EEUU COSTA RICA.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reúne con el canciller de Costa Rica, Manuel Tovar, en el Departamento de Estado.

14:00 GMT.- Cuenca.- ECUADOR AGUA.- Miles de personales vuelven a salir a las calles por segundo año consecutivo en la ciudad ecuatoriana de Cuenca para defender las lagunas de Kimsacocha, al considerar que están amenazadas por el proyecto minero Loma Larga, de la empresa canadiense Dundee Precious Metals (DPM). (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00 GMT.- Bogotá.- COLOMBIA INDUSTRIA.- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) divulga el resultado del Índice de Producción Industrial de Colombia en julio. (Texto)

16:30 GMT.- Washington.- EEUU ELECCIONES.- Coalición de derechos civiles afroamericanos y latinos piden proteger con urgencia el derecho al voto con vistas a las elecciones de medio de mandato de noviembre. Club Nacional de Prensa.

18:00 GMT.- Washington.- RESERVA FEDERAL.- Concluye la reunión de dos días del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:45 GMT.- Toronto.- FESTIVAL TORONTO.- El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) proyecta ante el público "Succederà questa notte" ("It Will Happen Tonight"), coproducción de Italia, Francia y España dirigida por Nanni Moretti y protagonizada por Louis Garrel y Jasmine Trinca.

18:45 GMT.- Miami.- EEUU ESPACIO.- Los astronautas de la Crew-12 ofrecen una conferencia de prensa desde la Estación Espacial Internacional para compartir los detalles de su misión antes de regresar a la Tierra (Texto) (Foto) (Vídeo)

Houston.- G20 ENERGÍA.- Concluyen las reuniones ministeriales de Energía del G20 en Houston, Texas, con representación de Venezuela y centrado en la "abundancia energética" para ampliar el acceso a energías como el petróleo y el gas. (Texto)

Ciudad de México - MÉXICO INDEPENDENCIA - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabeza el desfile militar por el 216 aniversario de la Independencia en medio de una renovada defensa de la soberanía nacional frente a las presiones de Estados Unidos para endurecer el combate a los cárteles y los llamados a una mayor intervención estadounidense (Texto) (Foto) (Vídeo)

Toronto.- FESTIVAL TORONTO.- El crimen y la conspiración política marcan este miércoles las Galas del TIFF con "The Only Living Pickpocket in New York", protagonizada por John Turturro como un veterano carterista desbordado por la transformación digital, y "The Assassin(s)", del surcoreano Hur Jin-ho, un thriller de intriga política ambientado en Corea. (Texto)

Toronto.- FESTIVAL TORONTO.- El crimen y la conspiración política marcan este miércoles las Galas del TIFF con "The Only Living Pickpocket in New York", protagonizada por John Turturro como un veterano carterista desbordado por la transformación digital, y "The Assassin(s)", del surcoreano Hur Jin-ho, un thriller de intriga política ambientado en Corea. (Texto)

Sao Paulo.- BRASIL CINE.- La Academia Brasileña de Cine anuncia la película que representará a Brasil en la próxima edición de los Premios Óscar. (Texto)

Lima.- ONU ASAMBLEA PERÚ.- El Senado de Perú vota la autorización solicitada por la presidenta, Keiko Fujimori, para viajar a Nueva York a participar en la asamblea general de las Naciones Unidas, del 21 al 25 de septiembre. (Texto)

La Paz.- BOLIVIA GOBIERNO.- El Parlamento de Bolivia instala una sesión para considerar la ampliación del estado de excepción por 90 días más a solicitud del Ejecutivo del presidente Rodrigo Paz. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Los Ángeles.- EEUU HISPANOS.- El periódico La Opinión celebra este miércoles un siglo de historia como referente de la comunidad hispana en California y tras consolidarse como el diario en español más grande e influyente de Estados Unidos. (Texto)

Europa

06:00 GMT.- Londres.- R.UNIDO INFLACIÓN.- La Oficina nacional de estadísticas (ONS, en inglés) divulga el índice de la inflación interanual británica en agosto. (Texto)

06:00 GMT.- Viena.- ONU NUCLEAR.- Conferencia general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

07:00 GMT.- Estrasburgo.- UE ESTADO DE LA UNIÓN.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pronuncia su discurso del Estado de la Unión Europea de 2026 (Texto) (Foto) (Vídeo)

07:00 GMT.- Estrasburgo.- UE DESASTRES NATURALES.- El Parlamento Europeo debate con la Comisión Europea sobre las lecciones aprendidas del verano 2026 respecto a catástrofes naturales, incendios, sequías, inundaciones y otros desastres

08:00 GMT.- Roma.- ITALIA INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística (Istat) publica los datos de la inflación en Italia en el mes agosto. (Texto)

08:00 GMT.- La Haya.- KOSOVO TRIBUNAL.- El Tribunal Especial para Kosovo (TEK) dictará este miércoles su sentencia contra el expresidente kosovar Hashim Thaci y otros tres acusados por crímenes de guerra y de lesa humanidad. (Texto) (Foto)

08:00 GMT.- Ginebra.- BRECHA GÉNERO.- El Foro Económico Mundial publica su informe global 2026 sobre brecha de género. (Texto)

08:30 GMT.- La Haya.- CPI DUTERTE.- CPI FILIPINAS - La Haya - La Corte Penal Internacional (CPI) celebrará este miércoles una audiencia sobre el estado del proceso contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte, en la que podría ser su primera aparición pública desde su detención en Manila en marzo de 2025 y en medio de las dudas sobre su capacidad para afrontar el juicio a finales de noviembre.

09:00 GMT.- Bruselas.- UE INDUSTRIA.- Eurostat publica datos mensuales de la producción industrial en la UE.

09:00 GMT.- Londres.- IRÁN AMNISTÍA.- Presentación del informe que pide justicia penal internacional por los crímenes cometidos en la represión de las protestas en Irán en 2022, al cumplirse cuatro años del levantamiento conocido como "Mujer, Vida, Libertad". (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00 GMT.- Ginebra.- VENEZUELA D.HUMANOS.- La Comisión Internacional de la ONU que investiga la situación de derechos humanos en Venezuela publica el informe que presentará ante el Consejo de Derechos Humanos. (Texto)

11:30 GMT.- París.- FRANCIA JUSTICIA.- El Tribunal Correccional de París juzga a la exministra Rachida Dati y al antiguo consejero delegado de Renault por corrupción y tráfico de influencias en detrimento del grupo automovilístico, que se ha constituido en acusación particular.

13:15 GMT.- Ginebra.- OMS SITUACIÓN.- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ofrece una rueda de prensa sobre los temas sanitarios de relevancia internacional. (Texto)

14:00 GMT.- Estrasburgo.- UCRANIA GUERRA.- El Parlamento Europeo debate sobre la escalada de ataques híbridos por parte de Rusia y el refuerzo de una respuesta coordinada europea

14:00 GMT.- Lisboa.- PORTUGAL PARLAMENTO.- El Parlamento portugués, de carácter unicameral y constituido por la Asamblea de la República, celebra el miércoles 16 de septiembre su primer pleno del nuevo periodo parlamentario, que comienza formalmente el martes 15. La sesión arrancará a las 15:00 hora local (14:00 GMT).

15:30 GMT.- Fráncfort.- ESPAÑA COMERCIO.- La Secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, se reúne con los representantes en Alemania de algunas de las mayores empresas españolas, como el Santander, el BBVA, Iberdrola y Telefónica Alemania, y clausura en el Instituto Cervantes el pabellón de diseño español con la escultura DRAC, inspirada en Gaudí, que ha sido la contribución española a la Capital Mundial del Diseño, que en 2026 es Fráncfort y la región de los ríos Rin y Meno.

17:00 GMT.- Estrasburgo.- ISRAEL PALESTINA.- El Parlamento Europeo debate con la Comisión Europea sobre la situación en Oriente Medio

Moscú.- RUSIA EXTERIORES.- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, interviene en el Festival Internacional de la Juventud que acoge la ciudad rusa de Yekaterimburgo, capital de los Urales.

Pristina.- KOSOVO CRIMENES DE GUERRA.- Manifestación convocada para exigir la absolución de cuatro antiguos líderes de la guerrilla 'Ejército de Liberación de Kosovo' (UÇK) juzgados por un tribunal en La Haya, cuyo dictamen se espera para este mismo miércoles. (Texto)

Ginebra.- CAPA OZONO.- La Organización Meteorológica Mundial presenta una actualización científica anual sobre el estado de la capa de ozono y las tendencias de la radiación ultravioleta. (Texto)

París.- FRANCIA CORRUPCIÓN.- La exministra francesa Rachida Dati, que ocupó carteras de Justicia y de Cultura en diferentes gobiernos conservadores, comparece junto al exjefe de Renault-Nissan Carlos Ghosn en un juicio por corrupción y tráfico de influencias (hasta el 28 de septiembre). (Texto)

Oriente Medio

07:00 GMT.- Gaza.- ISRAEL PALESTINA.- el Ministerio de Salud de Gaza celebra una rueda de prensa junto al Hospital Al Shifa, en la ciudad de Gaza, para anunciar medidas relacionadas con la carencia de combustible. combustible. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00 GMT.- Rabat.- MARRUECOS CORRUPCIÓN.- Transparencia Marruecos celebrará una rueda de prensa para presentar los resultados de su iniciativa de consulta a los partidos políticos representados en el Parlamento sobre la lucha contra la corrupción y la protección de los fondos públicos. Hotel Borj

11:00 GMT.- Casablanca.- MARRUECOS JUICIOS.- Se reanuda el juicio contra el pintor y grafitero marroquí Yassir Monbir, de 22 años, procesado por "insultar a una institución constitucional" tras dibujar al rey Mohamed VI. Tribunal de Primera Instancia

Rabat.- MARRUECOS ELECCIONES.- Las elecciones legislativas del próximo 23 de septiembre en Marruecos tendrán en la abstención como principal desafío por encima incluso de saber quién se impondrá en las urnas, en un contexto de descontento social. Analistas han advertido del reto de movilizar al electorado, especialmente a los jóvenes, a lo que se suman los llamamientos de varios sectores al boicot de estos comicios. (Texto)

Teherán.- IRÁN VELO.- Se cumple el cuarto aniversario de la la muerte de Mahsa Amini tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo islámico en Irán, lo que provocó unas protestas feministas sin precedentes en la República Islámica que acabó con una represión en la que murieron 500 personas.

Riad.- ARABIA SAUDÍ ESPAÑA.- Concluye hoy en Riad la cumbre biotecnológica RGMBS 2026 tras tres días de encuentros en el Pabellón de España, una iniciativa que busca dar continuidad a la cooperación bilateral con la posterior llegada de una delegación saudí a la cumbre BIOSPAIN 2026 en Bilbao a finales de septiembre. (Texto)

Dubái.- EMIRATOS PRENSA.- La Cumbre Árabe de Medios 2026 celebra hoy su segunda jornada en el Dubai World Trade Centre, en el marco del principal encuentro de comunicación de la región que congrega a líderes de la industria, periodistas y creadores de contenido. (Texto)

Riad.- UNESCO IA.- El IV Foro Global sobre la Ética de la Inteligencia Artificial de la UNESCO afronta hoy su tercera jornada en Riad, reuniendo a expertos y representantes internacionales para debatir los desafíos éticos de la inteligencia artificial. (Texto)

Asia

00:30 GMT.- Pekín.- CHINA DEFENSA.- Se inaugura en Pekín el principal evento anual chino de diplomacia militar, el Foro de Xiangshan, en un momento marcado por las tensiones en Oriente Medio, Taiwán, Ucrania y el mar Meridional de China. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Pekín.- IRÁN GUERRA.- El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, realiza una visita a China este miércoles y se reunirá con su homólogo chino, Wang Yi, en un momento de tensión en Oriente Medio después de que el país persa rechazase negociar con Estados Unidos hasta que se cumplan sus condiciones. (Texto) (Vídeo)

Hong Kong.- HONG KONG ECONOMÍA.- El Gobierno hongkonés presenta el primer plan quinquenal del territorio, que regirá su economía durante el próximo lustro. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Busan.- COREA DEL SUR EEUU.- Corea del Sur y EE.UU. inician una nueva ronda del Diálogo de Defensa Integrada de Corea del Sur-EE.UU. (KIDD) en medio de las deliberaciones de Seúl sobre una posible contribución militar en el estrecho de Ormuz ante las presiones de Washington. (Texto)

Seúl.- COREA DEL SUR ASIA CENTRAL.- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, celebra una cumbre con los líderes de los cinco países de Asia Central (Tayikistán, Uzbekistán, Kazajistán, Kirguistán y Turkmenistán) centrada en minerales críticos y cooperación en la cadena de suministro. (Texto)

Busan.- COREA DEL SUR AIE.- El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, visita la ciudad surcoreana de Busan, donde participará en la World Climate Industry Expo y pronunciará un discurso durante la ceremonia inaugural, además de intervenir en un foro conjunto entre Corea del Sur y la AIE.

Tokio.- JAPÓN TURISMO.- La Oficina Nacional de Turismo de Japón (JNTO) publica este miércoles sus estadísticas sobre la llegada de turistas extranjeros al archipiélago durante el mes de agosto. (Texto)

Redacción EFE Internacional (34)913 46 71 00

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