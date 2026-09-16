La Eurocámara reclama una respuesta más contundente a los ataques híbridos de Rusia y "sus aliados"

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El Parlamento Europeo ha reclamado este miércoles una respuesta más contundente de la Unión Europea ante el aumento de los ataques híbridos de Rusia y "sus aliados", instando a los Estados miembro a reforzar el intercambio de información de inteligencia y a mejorar la coordinación con la OTAN para anticipar y responder a este tipo de amenazas.

En un informe aprobado por 470 votos a favor, 129 en contra y 62 abstenciones, la Eurocámara ha señalado a Rusia como la "mayor amenaza híbrida" para la UE y sus Estados miembro, ya sea de forma directa o a través de terceros, entre ellos Bielorrusia. El texto señala además a China, Irán y Corea del Norte por campañas dirigidas a socavar las democracias europeas y erosionar los intereses de seguridad del bloque.

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En el escrito, los eurodiputados han advertido de que el actual entorno de seguridad europeo "no es ni un estado de paz ni un conflicto armado abierto" ante la proliferación de operaciones híbridas de las últimas semanas y meses que combinan ámbitos como la desinformación, los ciberataques o el sabotaje contra infraestructuras críticas.

Este tipo de acciones, afirman, están concebidas para parecer "incidentes aislados" y mantenerse "por debajo del umbral de conflicto armado", pese a que pueden llegar a "producir efectos comparables a las agresiones convencionales", una estrategia que, según la Eurocámara, dificulta tanto identificar a sus responsables como articular una respuesta efectiva.

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PASAR A UNA ESTRATEGIA "PROACTIVA"

Ante este escenario, el Parlamento Europeo ha instado a la UE a pasar "de una estrategia reactiva a una proactiva" que permita anticiparse a estas operaciones, perturbarlas y disuadir a sus responsables, elevando de forma "creíble" el coste de las acciones hostiles.

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Para ello, los eurodiputados consideran necesario mejorar la detección temprana de las amenazas y vigilar de manera continua las vulnerabilidades estratégicas europeas, pero también contar con una visión común de los riesgos a los que se enfrenta el bloque.

En concreto, han instado a los Veintisiete a aumentar "el intercambio de inteligencia" y a reforzar la Capacidad Única de Análisis de Inteligencia (SIAC, por sus siglas en inglés), que aspiran a convertir en el "centro único" para la inteligencia dentro de las instituciones de la UE.

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Asimismo, los eurodiputados han pedido reconocer formalmente el papel de la UE a la hora de recopilar información transfronteriza para detectar patrones de campañas híbridas coordinadas que un Estado miembro no podría identificar por sí solo, así como avanzar en procedimientos comunes para mejorar la detección y atribución de este tipo de ataques.

La Eurocámara ha reclamado además un plan de acción transversal contra la guerra híbrida, aunque ha subrayado que estas medidas deben respetar la soberanía de los Estados miembro y garantizar la protección de la información nacional clasificada.

Por último, el informe ha reclamado profundizar en la cooperación entre la Unión Europea y la OTAN para reforzar la preparación, la resiliencia y la capacidad de disuasión de Europa frente a las amenazas híbridas.

INVESTIGACIÓN DE LO OCURRIDO EN CEUTA

Entre otros puntos, el Parlamento Europeo ha denunciado la instrumentalización de la migración como arma de "guerra híbrida" para desestabilizar a los países de la Unión Europea y ha pedido por ello una investigación "independiente y exhaustiva" para determinar la responsabilidad por el cruce ilegal de cerca de 80.000 personas a Ceuta desde Marruecos a finales del pasado julio.

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La referencia a la crisis vivida en Ceuta, incluida en una enmienda por la propia ponente del informe, la eurodiputada lituana del Partido Popular Europeo (PPE) Rasa Jukneviciene, indica que la Eurocámara "condena enérgicamente el ataque a la frontera meridional de la Unión en la ciudad de Ceuta", así como la "posterior invasión de la ciudad, que constituye un ataque a la integridad territorial y la soberanía de un Estado miembro".

Asimismo, "lamenta el uso de los flujos migratorios irregulares como instrumento de guerra híbrida dirigido contra la estabilidad y la seguridad de un Estado miembro" y en ese contexto "pide una investigación independiente y exhaustiva para aclarar la responsabilidad de la planificación y la ejecución de los ataques y determinar los objetivos perseguidos".

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Así consta en una enmienda adoptada con 435 a favor, 209 en contra y 13 abstenciones incluida en un informe más extenso sobre las amenazas híbridas que afronta la Unión Europea, que apunta a Rusia como el principal peligro, seguido de otros países como Bielorrusia, China, Irán y Corea del Norte.