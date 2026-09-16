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La Audiencia Nacional llama como testigos al presidente de Ceuta y al exjefe de gabinete del delegado del Gobierno

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La jueza de la Audiencia Nacional (AN) María Tardón ha acordado citar como testigos al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y al exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno Gonzalo Sanz en la causa en la que investiga la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos a finales de julio.

En un auto recogido por Europa Press, la jueza llama a Vivas para el próximo 30 de septiembre y al exjefe de gabinete para el 1 de octubre, mismo día para el que convoca igualmente como testigo al jefe de la Policía Local de Ceuta.

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Tardón también acuerda, entre otras diligencias, solicitar a organismos policiales y militares las alertas y análisis de riesgos que pudieran haber emitido en relación con estos hechos y, en caso positivo, los destinatarios y el medio utilizado para su comunicación y difusión, con expresión de la fecha y hora en que tuvieron lugar.

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