Interceptados 151 migrantes este miércoles en diez pateras en las Islas Baleares (España)

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Palma/Ibiza (España), 16 sep (EFE).- Un total de 151 migrantes fueron interceptados a lo largo de este miércoles a bordo de diez pateras que alcanzaron las costas de las españolas Islas Baleares, situadas en el mar Mediterráneo: cuatro en Formentera, tres en Mallorca, dos en Ibiza y una en Cabrera.

El primer grupo que llegó fue de 18 migrantes de origen magrebí, según informó la Delegación del Gobierno español en Baleares, y en la operación participaron agentes de la Guardia Civil, de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia y de la Policía Local.

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Al poco tiempo fueron rescatados 7 migrantes magrebíes en el mar, a 3 millas al sur de la isla de Cabrera, por guardias civiles de Santanyí, la Usecic y Salvamento Marítimo; y poco después, otras 12 personas del mismo origen en Formentera.

A continuación, llegaron otras 20 personas en una patera a la isla de Ibiza, nueve a Mallorca, otro grupo de seis personas a Ibiza, 51 migrantes a Formentera (repartidos en tres pateras) y, por último, 28 personas de origen subsahariano a Mallorca.

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En lo que va de año, han llegado a este archipiélago español 313 pateras con 5.778 inmigrantes, según los datos contabilizados por EFE a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares.

En 2025, arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024.

Mientras, en la isla de Lanzarote, en el océano Atlántico, fallecieron tres personas y otra sufrió lesiones de carácter crítico en un lancha neumática con 68 ocupantes de origen subsahariano rescatadas por Salvamento Marítimo esta madrugada. EFE

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