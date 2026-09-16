Agencias

Interceptados 151 migrantes este miércoles en diez pateras en las Islas Baleares (España)

Guardar

Palma/Ibiza (España), 16 sep (EFE).- Un total de 151 migrantes fueron interceptados a lo largo de este miércoles a bordo de diez pateras que alcanzaron las costas de las españolas Islas Baleares, situadas en el mar Mediterráneo: cuatro en Formentera, tres en Mallorca, dos en Ibiza y una en Cabrera.

El primer grupo que llegó fue de 18 migrantes de origen magrebí, según informó la Delegación del Gobierno español en Baleares, y en la operación participaron agentes de la Guardia Civil, de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia y de la Policía Local.

PUBLICIDAD

Al poco tiempo fueron rescatados 7 migrantes magrebíes en el mar, a 3 millas al sur de la isla de Cabrera, por guardias civiles de Santanyí, la Usecic y Salvamento Marítimo; y poco después, otras 12 personas del mismo origen en Formentera.

A continuación, llegaron otras 20 personas en una patera a la isla de Ibiza, nueve a Mallorca, otro grupo de seis personas a Ibiza, 51 migrantes a Formentera (repartidos en tres pateras) y, por último, 28 personas de origen subsahariano a Mallorca.

PUBLICIDAD

En lo que va de año, han llegado a este archipiélago español 313 pateras con 5.778 inmigrantes, según los datos contabilizados por EFE a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares.

En 2025, arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024.

Mientras, en la isla de Lanzarote, en el océano Atlántico, fallecieron tres personas y otra sufrió lesiones de carácter crítico en un lancha neumática con 68 ocupantes de origen subsahariano rescatadas por Salvamento Marítimo esta madrugada. EFE

1011538

Últimas Noticias

La Fundación Patología Dual ve con optimismo el posible impacto de los fármacos agonistas de GLP-1 en la patología dual

Infobae

Cox elige Panamá para su sede regional en América, continente en el que invertirá 6.068 millones de euros

Cox elige Panamá para su sede regional en América, continente en el que invertirá 6.068 millones de euros

Parlamento sirio aprueba por unanimidad abolir una corte antiterrorista de la era Al Asad

Infobae

Minera Boroo de Singapur plantea inversión de 300 millones de dólares en Ecuador

Infobae

Suiza aprueba un crédito adicional para la polémica adquisición de cazas F-35 a EE.UU.

Infobae