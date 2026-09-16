GSK consigue la licencia de un fármaco chino contra el cáncer por 750 millones de dólares

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Shanghái (China), 16 sep (EFE).- El gigante farmacéutico británico GSK anunció un acuerdo por hasta 750 millones de dólares para obtener la licencia de un fármaco contra el cáncer de la china Chimagen Biosciences, el último de una serie de pactos internacionales que apuntan al auge del país asiático dentro del sector biotecnológico.

En un comunicado publicado en su página web, GSK explicó que el fármaco en cuestión podría ser "el mejor de su clase" entre los denominados TCE, empleados como tratamiento para el mieloma múltiple, un tipo de cáncer hematológico para el que la compañía anticipa un mercado de unos 10.000 millones de dólares en EE. UU. hacia 2032.

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El fármaco de Chimagen, que entrará en la primera fase de pruebas el año que viene, muestra efectos más duraderos y más tolerancia entre pacientes que otros TCE, efectivos en el tratamiento del mieloma múltiple pero con fuertes efectos secundarios.

Según el diario hongkonés South China Morning Post, el rápido progreso y las innovaciones de las biotecnológicas chinas han atraído la atención de los gigantes farmacéuticos globales.

Datos oficiales muestran que, en lo que va de año, los acuerdos para licenciar nuevos fármacos chinos se sitúan en unos 120.000 millones de dólares, lo que supone un aumento del 36 % en términos interanuales.

Entre esos contratos destacan el que firmó la sueco-británica AstraZeneca en enero para hacerse con los tratamientos de pérdida de peso de CSPC por hasta 18.500 millones de dólares, o el de la estadounidense Bristol Myers Squibb por 13 líneas de oncología, hematología o inmunología de Jiangsu Hengrui, valorado en hasta 15.200 millones de dólares. EFE

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