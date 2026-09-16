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La checa Sara Bejlek supera a Alycia Parks y va a cuartos del Abierto de Guadalajara

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Guadalajara (México), 15 sep (EFE).- La checa Sara Bejlek, tercera favorita y número 28 del ránking de la WTA, derrotó este martes a la estadounidense Alycia Parks para clasificar a los cuartos de final del Abierto de Guadalajara, al occidente del México.

Bejlek no tuvo problemas para, en sets seguidos, 6-4 y 6-3, eliminar a Parks.

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La checa rompió en los juegos tres y siete del primer set a su oponente.

En la segunda manga repitió la dosis con quiebre en el séptimo y noveno juego.

En otro partido, la estadounidense Peyton Stearns dio la primera sorpresa de la jornada al derrotar por 6-2 y 7-5 a la francesa Diane Parry, cuarta favorita.

Más tarde, otra estadounidense, Sloane Stephens, también sorprendió con su apretada victoria por 7-6(4) y 7-6(3) sobre la polaca Janice Tjen, quinta favorita.

Abrió la actividad de este martes la victoria de la española Cristina Bucsa, sexta favorita y 44 en el ránking de la WTA, sobre la húngara Panna Udvardy, 83 del mundo.

Bucsa venció con parciales de 6-4 y 6-4.

Los octavos de final del torneo que se juega sobre cancha dura, seguirán este miércoles.

La ucraniana Marta Kostyuk, favorita principal, enfrentará a la estadounidense Taylor Townsend; la turca Zeynep Sönmez buscará dar la sorpresa ante la estadounidense Iva Jovic, segunda mejor del torneo.

La estadounidense Kayla Day, contenderá con la rusa Liudmila Samsónova y la polaca Magdalena-Frech hará lo propio con Caroline Dolehide.

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