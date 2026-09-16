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El colapso de un edificio en Gaza deja al menos seis muertos, 14 heridos y decenas de desaparecidos

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Al menos seis personas han muerto y 14 más han resultado heridas mientras decenas permanecen desaparecidas tras el colapso de un edificio en el que residían personas desplazadas y que se ha precipitado sobre tiendas de campaña adyacentes dispuestas en una calle en el oeste de la ciudad de Gaza, en el centro de la Franja.

"Ha colapsado un edificio residencial con decenas de personas desplazadas atrapadas bajo los escombros en la calle Al Sinaa, en el oeste de la ciudad de Gaza", ha informado la Defensa Civil Palestina en un comunicado recogido por el diario 'Filastín', próximo al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

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En el mismo, la entidad afirma que sus equipos, "en colaboración con los del ayuntamiento, llevan desde medianoche intentando rescatar a los ciudadanos atrapados bajo los escombros del edificio de seis plantas", que se ha derrumbado "sobre sus residentes desplazados y sobre las tiendas de campaña adyacentes, lo que ha dejado un saldo de unas 60 personas heridas o desaparecidas".

Poco después, la propia Defensa Civil ha informado de un balance de seis fallecidos y 14 heridos, advirtiendo con todo que "decenas" de personas "están desaparecidas" por el momento.

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