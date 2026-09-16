El CAA participa en la presentación de la Agenda de Mujeres Especialistas en el sector audiovisual de Iberoamérica

27/03/2024 Periodistas trabajando con ordenadores portátiles POLITICA @LILA ALBERICH / FUNDACIÓN LA CAIXA

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El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha participado en la presentación de la Agenda de Mujeres Especialistas de Iberoamérica, una iniciativa puesta en marcha por la Plataforma de Reguladores del Sector Audiovisual de Iberoamérica (PRAI) destinada a impulsar la presencia de mujeres como fuentes informativas de autoridad en el audiovisual y contribuir a revertir la sobrerrepresentación de los hombres como voces expertas.

Actualmente, en la región iberoamericana, las mujeres representan sólo entre el 20% y el 33%, según los países, de las fuentes informativas que aparecen en los medios de comunicación en calidad de expertas o portavoces, según ha informado el organismo en una nota.

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Tras años de avances muy lentos, las cifras han experimentado además un preocupante retroceso, según datos del Global Media Monitoring Project (GMMP) 2025, la última edición del estudio global sobre género y medios de comunicación. La Agenda es un recurso de acceso libre y gratuito desarrollado por el Grupo de Trabajo 'Incluir la perspectiva de género' de la PRAI.

El CAA ha señalado que su objetivo es contribuir a incrementar la presencia de mujeres especialistas como voces de autoridad en el audiovisual y favorecer el reconocimiento y la visibilidad de conocimientos y experiencias que muchas veces permanecen fuera del espacio mediático.

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Junto con mujeres de trayectoria académica, científica o investigadora, busca visibilizar especialistas provenientes del activismo, el mundo asociativo, los oficios y los conocimientos adquiridos a través de la experiencia.

UNA HERRAMIENTA ACCESIBLE AL ALCANCE DE TODOS

La Agenda, disponible en la web de PRAI, está dirigida especialmente -aunque no exclusivamente- a periodistas, guionistas y profesionales de la creación de contenidos que requieran localizar fuentes especializadas para sus producciones.

La plataforma permite registrarse como especialista y también buscar mujeres expertas, de acuerdo con las áreas de conocimiento incorporadas en la Agenda, para facilitar su contacto y participación como fuentes informativas, particularmente en medios y contenidos audiovisuales.

Respuesta a una realidad que persiste en los medios Según el GMMP 2025, los patrones de representación sesgada por género continúan pese a los importantes cambios experimentados durante las últimas décadas en la participación de las mujeres en la vida laboral, profesional, académica, social y pública.

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Su presencia mediática en posiciones de autoridad, experiencia y poder sigue siendo considerablemente menor y no refleja adecuadamente esa realidad. En la elaboración, desarrollo y presentación de la agenda, han participado voces expertas pertenecientes tanto al grupo de trabajo de género de la PRAI, como de los reguladores y miembros de la plataforma, así como del ámbito universitario y asociativo: Anna Gimeno (Consejo Audiovisual de la Comunidad Valenciana), Sara Falçao (especialista en género y mercados de Portugal), Katalina Vallejo (abogada en el Consejo de Comunicación de Ecuador) y Ana López Navajas (coordinadora de Women's Legacy España).

La forma en que las mujeres son representadas -y los roles desde los cuales aparecen y son escuchadas- incide en su reconocimiento como referentes sociales. Por ello, la entidad aumentar la diversidad de voces expertas presentes en el audiovisual no constituye únicamente una cuestión de representación: contribuye también a ampliar los referentes disponibles para las nuevas generaciones.

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La Agenda nace del convencimiento de que avanzar hacia una mayor igualdad requiere poblar el imaginario, especialmente el de niños y adolescentes, de mujeres referentes en las distintas disciplinas, profesiones, actividades y saberes, mostrando que existen múltiples posibilidades de participación, liderazgo y desarrollo.

PRAI invita a instituciones, medios de comunicación, universidades, organizaciones de la sociedad civil y redes profesionales de Iberoamérica a difundir esta iniciativa y a promover la incorporación de nuevas especialistas a la Agenda, constituida no como un punto de llegada sino como un punto de partida de nuevos retos y proyectos.

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