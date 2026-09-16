China critica el apoyo de Somalilandia a Taiwán y avisa que "acarreará graves consecuencias"

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Las autoridades de China han criticado este miércoles que líderes de la región somalí de Somalilandia se refirieran durante un reciente viaje a Estados Unidos a sus relaciones con Taiwán, a la luz de los vínculos entre ambos territorios, que se apoyan mutuamente en sus intentos de recabar apoyo internacional.

"La actuación de la autoridad regional de Somalilandia ha violado de forma flagrante el principio de 'una sola China' y ha vulnerado gravemente la soberanía y la integridad territorial de China. La parte china se opone rotundamente a ello y lo condena enérgicamente", ha señalado la Embajada china en Somalia, en oposición a la posición del presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdullahi, conocido como 'Irro'.

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"Solo hay una China en el mundo, la región de Taiwán es una parte inalienable del territorio de China y el Gobierno de la República Popular de China es el único gobierno legítimo que representa a toda China. Taiwán nunca ha sido un país y nunca lo será", ha afirmado la legación diplomática en Mogadiscio, que ha pedido a políticos somalilandeses que "vean la realidad tal y como es". "Cruzar la línea en la cuestión de Taiwán acarreará graves consecuencias", ha advertido.

Igualmente, ha mostrado su apoyo a Somalia, oponiéndose a las aspiraciones independentistas de la región de Somalilandia y reiterando que "es una parte inalienable del territorio de Somalia".

"China apoya firmemente al Gobierno federal de Somalia en la defensa de la soberanía nacional y la integridad territorial, y se opone a cualquier intento de dividir el territorio de Somalia", ha expuesto.

Las relaciones entre Taiwán y Somalilandia son especialmente estrechas, en particular desde hace cinco años, cuando Taipéi abrió una oficina de representación en la capital de Somalilandia, Hargeisa, un acto correspondido por las autoridades somalilandesas un mes después.