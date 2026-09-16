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EEUU pide a sus nacionales que "reconsideren viajar" a Arabia Saudí ante posibles ataques iraníes y hutíes

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La Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudí ha instado a los ciudadanos estadounidenses a "reconsiderar viajar" al país alegando "riesgo de ataques con drones y misiles por parte de Irán contra intereses estadounidenses" y "amenazas de hutíes en Yemen", de los que afirma que están "respaldados por Irán".

"Reconsidere viajar a Arabia Saudí debido al riesgo de ataques con drones y misiles por parte de Irán contra intereses estadounidenses, conflicto armado, terrorismo, prohibiciones de salida del país y leyes locales relativas a la actividad en redes sociales", ha señalado la Embajada en una alerta publicada en su web, donde también insta a "no viajar a la frontera con Yemen".

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El mensaje subraya que los empleados del Gobierno estadounidense "tienen prohibido viajar a menos de 20 millas (cerca de 32 kilómetros) de la frontera con Yemen debido a riesgos de seguridad", así como viajar a Qatif, localidad del litoral oriental --alejado de Yemen-- "por motivos no esenciales debido a riesgos de seguridad".

"Irán ha lanzado ataques con misiles y drones contra Arabia Saudí", recoge la nota, que señala "ataques contra ciudades, infraestructuras, aeropuertos, bases militares e instalaciones diplomáticas y energéticas en todo el país".

A su vez, apunta que "los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, han amenazado con atacar nuevamente a Arabia Saudí" donde, advierte, "la caída de restos de drones y misiles interceptados también supone un riesgo". Por ello, la Embajada ha advertido en concreto a "los ciudadanos estadounidenses que viven y trabajan cerca de infraestructuras energéticas y bases militares pueden correr un mayor riesgo, especialmente en las zonas cercanas a la frontera con Yemen".

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En caso de la zona fronteriza, la nota eleva el nivel de alerta e insta a "no viajar (...) debido a la amenaza de terrorismo", ya que, agrega, "grupos armados en Yemen han atacado localidades fronterizas y otros puntos de Arabia Saudí con drones armados, misiles y cohetes".

Por otra parte, la legación diplomática estadounidense también ha prevenido a sus nacionales de posibles impedimentos para abandonar el país en relación a "investigaciones y casos penales o civiles pendientes" e incluso de hipotéticas detenciones por publicaciones en redes sociales o actividades en línea consideradas como "críticas, ofensivas o que alteran el orden público" por parte de las autoridades saudíes.

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