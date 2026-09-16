China realiza un estudio geólogico "integral" cerca de un atolón disputado con Manila

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Pekín, 16 sep (EFE).- Un buque dependiente del Ministerio de Recursos Naturales de China llevó a cabo una "investigación geológica integral y multidisciplinar" en los alrededores del atolón de Scarborough, un territorio disputado con Filipinas en el mar de China Meridional y uno de los principales focos de tensión entre ambos países.

El barco 'Haiyang Dizhi Shihao' del Servicio Geológico de China realizó el estudio entre el 11 de agosto y el 8 de septiembre en las aguas del citado atolón, conocido como Huangyan Dao en China, informó este miércoles la cadena estatal CCTV.

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Durante esos trabajos se recopilaron datos básicos del entorno acuático -entre ellos la hidrología marina, los estratos sedimentarios y los campos geofísicos-, una información que, según expertos en asuntos militares, podría ser de utilidad para futuras operaciones de guerra submarina y antisubmarina.

Estos datos no solo permitirán a Pekín conocer el estado actual de esta zona, sino que aportarán además un "fundamento científico" para que el gigante asiático "desarrolle una gestión integral en las aguas de Huangyan Dao", indica la cadena.

Esta no es la primera ocasión en que China lleva a cabo este tipo de estudios en aguas consideradas sensibles: entre el 10 y el 31 de agosto de este año, el Segundo Instituto de Oceanografía del Ministerio de Recursos Naturales emprendió una investigación similar en aguas al este de Taiwán, una isla cuya soberanía reclama Pekín.

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La investigación en las inmediaciones del atolón de Scarborough culminó pocos días después de que el Ejército chino realizase, el pasado 2 de septiembre, una "patrulla de alerta de combate" en las aguas y el espacio aéreo cercano a este territorio.

Según el Teatro Sur del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino), estas patrullas tenían por objetivo "seguir reforzando el control sobre las zonas marítimas y el espacio aéreo pertinentes", y constituyeron una "contramedida eficaz" para hacer frente a "todo tipo de actos de violación de derechos y provocación", en referencia velada a Manila.

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La disputa territorial entre China y Filipinas se ha intensificado desde la llegada al poder de Ferdinand Marcos Jr. en 2022, quien ha estrechado su alianza militar con EE. UU. y ha adoptado una postura más firme en la defensa de su territorio.

Esta situación ha contribuido a la escalada de tensiones en el mar de China Meridional, donde ambos países mantienen reclamaciones territoriales sobre una zona estratégica que alberga el 12 % de los caladeros mundiales y posibles yacimientos de hidrocarburos, además de ser una ruta clave para alrededor del 30 % del comercio mundial. EFE

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