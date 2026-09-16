Armenia, dispuesta a comprar gas a Azerbaiyán o Turquía para no depender de Rusia

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Tiflis, 16 sep (EFE).- Las autoridades armenias están dispuestas a comprar gas a Azerbaiyán, Turquía e Irán para diversificar las importaciones y no depender solo de Rusia, anunció este miércoles el presidente del Consejo de Seguridad del país caucásico, Alen Simonián, citado por medios locales.

"Queremos comprar gas donde sea posible. Si nos lo da Rusia, compramos a Rusia, si lo suministra Azerbaiyán, compramos a Azerbaiyán, si lo hace Irán, compramos a Irán y si Turquía puede hacerlo, también lo compramos a ellos. Y todo eso al mismo tiempo", dijo.

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Simonián agregó que Ereván se mantiene firme en la intención de diversificar sus relaciones comerciales y no planea depender de un solo país, sea cual sea.

"En todos los aspectos relacionados con la seguridad económica, Armenia ha optado y seguirá optando por tener alternativas y un equilibrio", insistió.

Estas declaraciones se producen poco después de que Gazprom Armenia, filial del gigante gasístico ruso Gazprom, anunciara el cese temporal de suministros de gas a la nación caucásica por motivos técnicos.

La decisión de Gazprom se produjo pocos días después de que el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, criticara los precios del gas ruso y anunciase la búsqueda de alternativas.

"El gas en Armenia no es barato", afirmó Pashinián, al constatar que Gazprom Armenia tiene grandes ganancias y "el incremento del precio desde la frontera hasta el consumidor es el más grande en comparación con otros países".

Indicó que los consumidores armenios están descontentos por este hecho, ya que al país llega gas barato, pero estos lo reciben a altos precios.

Las relaciones entre Armenia y Rusia se han tornado tensas en los últimos años, particularmente tras la decisión de Ereván de congelar su participación en la alianza militar postsoviética y el anuncio de que aspira al ingreso en la Unión Europea.

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Rusia, molesta por este cambio de rumbo, ha impuesto restricciones al comercio y sanciones a numerosos productos armenios, y exigido a Pashinián celebrar un referendo para que sean sus ciudadanos quienes elijan qué camino seguir.EFE