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7-2. El Barça se divierte bajo la lluvia ante el Racing y se afianza como líder en España

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Barcelona (España), 16 sep (EFE).- El Barcelona goleó bajo la lluvia este miércoles al Racing de Santander en el Spotify Camp Nou (7-2) y sumó el pleno de seis victorias en LaLiga EA Sports para mantenerse como líder del campeonato.

El conjunto azulgrana encarriló el encuentro en el primer tiempo (4-1) con un tanto de Joao Cancelo, un doblete de Raphael Dias Raphinha y una diana en propia puerta de Asier Villalibre, que acabaron con las esperanzas del conjunto cántabro, que vio portería por mediación de Maguette Gueye, autor del 2-1 a la media hora del partido.

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En el segundo tiempo, el Racing redujo distancias con un tanto de Zabiri (4-2, m.60), pero Raphinha, de nuevo desde la línea de los once metros, evitó la reacción visitante (5-2, m.67), mientras que Gabriel Jesus (6-2, m.79) y Lamine Yamal (7-2, min.89) cerraron la goleada azulgrana. EFE

(foto)

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