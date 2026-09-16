Brasil vuelve a recortar los tipos de interés en 0,25 puntos, hasta el 13,75 % anual

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São Paulo, 16 sep (EFE).- El Banco Central de Brasil volvió este miércoles a recortar la tasa básica de interés en 0,25 puntos, hasta el 13,75 % anual, en su quinta bajada desde marzo pasado, cuando inició un ciclo moderado de expansión monetaria en medio de una desaceleración de la inflación.

El nuevo recorte coincide con la recta final de la campaña para las elecciones presidenciales del próximo 4 de octubre, en la que los elevados tipos de referencia y el endeudamiento de las familias ha sido uno de los asuntos más comentados por los candidatos. EFE

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