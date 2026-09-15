Pistorius acuerda con Hegseth intensificar la cooperación industrial en defensa

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Berlín, 15 (EFE).- Alemania y Estados Unidos acordaron este martes intensificar la cooperación industrial en materia de defensa, con una "carta de intenciones" firmada por el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, y su homólogo estadounidense, Pete Hegseth.

Según explicó Pistorius en unas declaraciones a los medios de comunicación distribuidas por el Ministerio de Defensa de Alemania, él y Hegseth se pronunciaron a favor de "profundizar" la cooperación en la industria militar, punto central en el documento acordado por ambos.

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"Queremos que la cooperación más estrecha sea más fuerte en su capacidad de innovar, ser más fuerte y rápida", señaló Pistorius tras su encuentro con Hegseth en el Pentágono, una cita que el alemán describió como un diálogo marcado por la voluntad de "trabajar juntos".

"La carta de intenciones va sobre trabajar juntos en áreas en las que nos podemos beneficiar el uno del otro, ya sea en incrementar capacidades industriales, mejorando la seguridad", dijo Pistorius, que no ofreció detalles sobre eventuales nuevas adquisiciones germanas, en un momento en el que Alemania interesan, en particular, armas de largo alcance estadounidenses, como los misiles Tomahawk.

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Pistorius indicó, además, que su país y Estados Unidos comparten la misma percepción sobre Rusia como la principal amenaza para la comunidad transatlántica, y apuntó que su encuentro con Hegseth también estuvo marcado por el "agradecimiento" estadounidense ante el papel de mayor responsabilidad geopolítica que juega Alemania en materia de seguridad para Europa. EFE