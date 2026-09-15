Kim promete ampliar sus lazos con Rusia ante la alerta de Kiev por más tropas norcoreanas

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Seúl, 15 sep (EFE).- El líder norcoreano, Kim Jong-un, prometió ampliar la cooperación con Rusia y reafirmó su apoyo a Moscú en medio de las preocupaciones de Kiev y Seúl sobre un posible despliegue adicional de soldados norcoreanos para apoyar en la guerra contra Ucrania, informó este martes la agencia estatal KCNA.

"Estoy firmemente convencido de la victoria de la Federación de Rusia en la actual lucha sagrada por defender los intereses de seguridad del país y la justicia internacional, y prometo mi apoyo invariable a usted, querido amigo, y al fraternal pueblo ruso", dijo Kim en referencia al conflicto de Kiev y Moscú, en un mensaje enviado la víspera a su homólogo ruso, Vladímir Putin.

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Kim reafirmó además su voluntad y la del Gobierno norcoreano de "ampliar y profundizar integralmente" los esfuerzos conjuntos con Rusia, en respuesta a una carta enviada por Putin por el 78º aniversario de la fundación de Corea del Norte, celebrado el martes pasado.

Las declaraciones llegan después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y funcionarios de Kiev afirmaran en agosto que Moscú y Pionyang habían decidido desplegar entre 30.000 y 50.000 soldados norcoreanos adicionales.

La inteligencia militar surcoreana posteriormente dijo que ha detectado preparativos para un despliegue adicional, aunque no considera que sea inminente, mientras que la influyente hermana del líder norcoreano, Kim Yo-jong, calificó de falsas las afirmaciones de Kiev.

Seúl estima que Pionyang ha enviado desde octubre de 2024 unos 15.000 soldados de combate y más de 6.000 ingenieros y efectivos de construcción a Rusia. Asimismo, Kiev calculó el mes pasado que unos 8.500 efectivos norcoreanos seguían desplegados en territorio ruso, principalmente en la región de Kursk.

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Moscú y Pionyang han estrechado su relación desde 2024, cuando sus líderes suscribieron un acuerdo que contempla asistencia mutua en caso de agresión. Según las autoridades surcoreanas, Corea del Norte ha suministrado armas y equipo militar a Rusia a cambio de respaldo económico y transferencia de tecnología de defensa. EFE