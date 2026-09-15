Perú espera un Niño extraordinario en la costa norte con récords de temperatura

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Lima, 14 sep (EFE).- Perú espera un fenómeno climático El Niño extraordinario en la costa norte del país, desde este mes hasta enero próximo, con récords en la temperatura del aire y lluvias de fuerte intensidad, según el último comunicado de la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) publicado este lunes.

El más reciente informe sobre la Alerta de El Niño Costero, en la costa norte y central de Perú, señala que este continuaría hasta mediados del otoño (hemisferio sur) de 2027, con la "más alta probabilidad de una magnitud extraordinaria" de setiembre 2026 a enero de 2027.

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Entre febrero y marzo, el evento se mantendría entre la magnitud fuerte y extraordinaria, y posteriormente, declinaría gradualmente hacia la condición neutra.

A su vez, El Niño en el Océano Pacífico central (región Niño 3.4) presentaría una magnitud muy fuerte desde este mes de septiembre a enero de 2027.

Entre febrero y marzo próximos, el evento cambiaría a fuerte, para continuar debilitándose durante el otoño hacia una condición neutra.

En el actual trimestre septiembre–noviembre, el ENFEN prevé que las temperaturas del aire se mantengan muy superiores a las habituales en la costa peruana, registrando nuevos récords.

Por su parte, se esperan condiciones de lluvia por encima de lo normal en la costa norte, costa central y la sierra norte occidental, con posibles episodios de lluvias de moderada a fuerte intensidad desde noviembre próximo.

En la sierra sur y sectores de la Amazonía se prevé condiciones de lluvias de normal a inferior, como efecto del fenómeno climático.

A su vez, los ríos en la región hidrográfica del Pacífico presentarían en promedio caudales sobre lo normal en el norte principalmente desde noviembre, mientras que, las zonas centro y sur, incluyendo las regiones hidrográficas del Amazonas y Titicaca, predominaría condiciones de normal a inferior.

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Como consecuencia de esto, la Comisión espera que en las próximas semanas el recurso pesquero de anchoveta de la región norte centro permanezca profundizada y replegada en la zona costera.

Frente a la costa central, se mantendrá la disponibilidad de especies asociadas a aguas ecuatoriales, como los peces sierra y samasa, y las oceánicas, como el perico, barrilete, melva y atún aleta amarilla, entre otros.

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (ENFEN), luego de analizar la evolución reciente de las condiciones oceánicas y atmosféricas en el Pacífico Tropical y los pronósticos climáticos tanto nacionales como internacionales, mantiene el estado de “Alerta de El Niño Costero”.

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En tal sentido, recomendó a los tomadores de decisiones considerar los escenarios de riesgo actualizados en base a los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales para adoptar las medidas correspondientes para la reducción del riesgo de desastres y la preparación para la respuesta ante los peligros inminentes.

Con base al monitoreo continuo de las condiciones oceánicas, atmosféricas, hidrológicas y biológicas-pesqueras para actualizar sus pronósticos, el ENFEN anunció que el próximo comunicado oficial se emitirá el 28 de septiembre.EFE