NitiBraid, una solución que crea implantes vasculares personalizados, ganadora nacional del James Dyson Award

Guardar

NitiBraid, una solución que transforma los implantes vasculares desarrollada por Carlos Aguilar, se ha convertido en el proyecto ganador nacional de la 21ª edición del James Dyson Award.

Carlos Aguilar, alumno de la Universidad Politécnica de Madrid, ha abordado el reto de crear implantes vasculares personalizados capaces de adaptarse a la anatomía de cada paciente con Nitibraid, una solución en la que combina impresión 3D y Nitinol, una aleación de metálica de níquel y titanio conocida por su flexibilidad.

PUBLICIDAD

NitiBraid utiliza impresión 3D de Nitinol y un algoritmo de diseño que crea estructuras inspiradas en tejidos y trenzados. Esta arquitectura permite controlar localmente características como el grosor, el espaciado y la geometría de las fibras, consiguiendo estructuras más deformables.

Con ello, se ha convertido en el proyecto ganador de la fase nacional de James Dyson Award con lo que, además de recibir el reconocimiento y la visibilidad de la institución, Aguilar recibe una aportación económica de 5.770 euros para apoyar sus próximos pasos en el desarrollo y la comercialización de NitiBraid.

PUBLICIDAD

"Crear DeepTech a partir de ciencia puntera es un proceso muy complejo y requiere muchísimo tiempo y dedicación, pero ver que esta tecnología puede llegar a transformar la medicina y la industria causando un impacto positivo en la sociedad confirma que todo el esfuerzo ha valido la pena", ha expresado Aguilar.

La edición nacional del James Dyson Award también ha seleccionado dos proyectos finalistas: Nitritrack y Prometheus, que acompañarán a NitiBraid a la siguiente fase. Los 20 finalistas internacionales se darán a conocer el 14 de octubre, tras haber sido seleccionados por un equipo global de ingenieros de Dyson, y los ganadores mundiales se anunciarán el 4 de noviembre, elegidos por el propio James Dyson.

PUBLICIDAD

LOS FINALISTAS

Sara Fernández, alumna de la Universidad Politécnica de Cataluña, es la responsable de NitriTrack, una solución con la que pretende conseguir que la medición del óxido nítrico en la saliva sea más objetiva, sencilla y fácil de seguir en el tiempo.

PUBLICIDAD

Se trata de un dispositivo con un pequeño sensor que analiza el color de la tira de saliva y transforma esa información en un resultado digital, clasificándolo en seis niveles. El usuario puede consultar el resultado directamente en la pantalla del dispositivo, mientras que los datos también pueden almacenarse y consultarse de forma remota. Además, se trata de una solución portátil y de bajo coste: el prototipo completo tiene un coste inferior a 60 euros.

Por su parte, Eduardo Mayoral, de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, ha desarrollado Prometheus, una solución energética modular y continua basada en una fuente beta, pensada para mantener activos pequeños satélites y vehículos espaciales durante años sin depender de la luz solar.

PUBLICIDAD

Además, su diseño modular permite adaptar el número de unidades a las necesidades de cada misión, desde nanosatélites que deben atravesar periodos de eclipse hasta microrrovers lunares que necesitan energía durante la noche lunar.