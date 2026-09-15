Una coalición sindical de Hollywood pide incentivos fiscales para revivir la industria

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Los Ángeles (EE.UU.), 15 sep (EFE).- Una coalición de sindicatos y de la asociación cinematográfica Motion Picture Association reclamaron este martes la implementación de un incentivo fiscal federal para frenar el declive de la producción cinematográfica en Hollywood.

Los impulsores de la medida modelaron "el impacto económico de introducir un incentivo federal en Estados Unidos que se sumaría a los programas estatales existentes, comparando dos escenarios durante el período 2027-2035", indicó el informe, titulado 'Impacto económico de un incentivo federal a la producción en Estados Unidos'.

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El documento señaló que este respaldo federal permitiría revertir la caída de la producción nacional y generaría unos 143 500 puestos de trabajo al año en el sector audiovisual.

También argumentaron en el documento que un crédito del 20 % en los costes de producción podría duplicar la industria estadounidense para 2032, llegando a generar hasta 125 300 millones de dólares en gastos adicionales acumulados hasta 2035.

El estudio advirtió que, mientras 39 estados ya cuentan con incentivos y el número de ayudas globales ha crecido un 40 % entre 2017 y 2025, Estados Unidos "no existe una propuesta gubernamental formal para el incentivo federal".

Para la realización de este documento, se ha tomado como base una propuesta simulada, al no existir todavía un proyecto gubernamental formal, precisaron.

Hollywood sufre desde hace décadas el fenómeno conocido como 'runaway production' o fuga de las grandes producciones y rodajes de cine o televisión hacia otros países ante la falta de incentivos fiscales atractivos.

Este problema se agravó durante la pandemia de la covid, dejando a la industria en una situación de extrema vulnerabilidad que se agravó con las históricas huelgas de guionistas y actores que paralizaron el sector en 2023 en Los Ángeles.

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Trump, que recientemente defendió la idea de crear unos incentivos fiscales para revitalizar Hollywood, amenazó en su llegada al poder con imponer un arancel del 100 % a las películas extranjeras.

La medida que generó un fuerte rechazo entre los principales sindicatos y estudios, quienes advirtieron que paralizaría la distribución global.

En su lugar, los representantes de la industria propusieron una mejora en los créditos fiscales, similares a los que ofrecen países como Canadá, el Reino Unido y algunos estados de EE.UU. que se están beneficiando del éxodo de Hollywood, como es el caso de Nuevo México o Georgia. EFE

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