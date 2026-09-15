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Muere a los 68 años la cantante Catherine Ringer, de la mítica banda 'Les Rita Mitsouko'

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París, 15 sep (EFE).- La francesa Catherine Ringer, voz principal y cofundadora del emblemático dúo de pop-rock vanguardista 'Les Rita Mitsouko' junto a su pareja, Fred Chichin, ha fallecido a los 68 años víctima de un cáncer fulminante, informó este martes la prensa francesa.

Ringer se hizo célebre en la escena francófona al mezclar rock, pop, punk, música electrónica y 'chanson française'. 'Marcia Baïla', 'C'est comme ça' y 'Andy' figuran como emblemas de la música francesa independiente, reflejo del París canalla de los años 80 y 90 del siglo XX.

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Tras la muerte de Fred Chichin también por un cáncer repentino en 2007, la artista no paró y publicó álbumes como 'Ring n' Roll' (2011) y 'Chroniques et fantaisies' (2017), además de realizar giras en homenaje al repertorio de 'Les Rita Mitsouko'.

Ringer colaboró con artistas como Sparks, Iggy Pop y Marc Almond, posicionándose como un ícono cultural en Francia.

Su estética extravagante, teatral y pospunk tuvo, para muchos críticos, un importante impacto en otros movimientos culturales europeos, como el de la movida madrileña de los años 80.

Ringer tuvo con Chinchin tres hijos, también dedicados a la música. EFE

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