Los JJ.OO. podrían generar hasta 40.600 millones de dólares en la economía de Los Ángeles

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Los Ángeles (EE.UU.), 15 sep (EFE).- Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles podrían aportar hasta 40.600 millones de dólares en la economía de Los Ángeles y generar hasta 224.000 puestos de trabajo en el sur de California, según un análisis económico publicado este martes por la organización encargada del evento, LA28.

El estudio, encargado al Instituto de Economía Aplicada de la Corporación de Desarrollo Económico del Condado de Los Ángeles (LAEDC, en inglés), estimó que la planificación, preparación y organización de los JJ.OO. "podrían generar entre 20.500 y 40.600 millones de dólares en actividad económica".

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El documento también señaló que el evento podría sustentar "entre 126.000 y 224.000 empleos en todo el área metropolitana de Los Ángeles".

"La magnitud y el alcance de la actividad económica asociada a los Juegos de 2028 son significativos, incluso desde una perspectiva conservadora", afirmó en el escrito el presidente y director ejecutivo de LAEDC, Stephen Cheung.

Se espera que los JJ.OO. de 2028 atraigan a alrededor de 2 millones de visitantes, lo que podría generar entre 1.600 y 4.300 millones de dólares en gasto turístico solo en el condado de Los Ángeles.

Este estudio analizó cinco fuentes principales de actividad económica asociadas a los JJ.OO., incluidos los gastos de transporte y seguridad, inversión de capital, desembolso de visitantes no residentes, así como de las partes interesadas que reciben financiación independiente.

El área metropolitana de Los Ángeles "cuenta con una importante capacidad de proveedores en diversos sectores necesarios para la realización de los Juegos, incluyendo producción de eventos, servicios profesionales, transporte, hostelería, entretenimiento, marketing, servicios creativos, tecnología y construcción", reza el escrito.

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Es por ello que LA28 se ha propuesto destinar el 75 % de su presupuesto a empresas que rodean el área metropolitana de Los Ángeles, y el 25 % restante a pequeñas organizaciones , lo que "contribuirá a transformar la capacidad de los proveedores de la región en oportunidades económicas locales", añade el texto.

El hecho de que la ciudad no haya tenido que destinar una partida a la construcción de sedes "ha contribuido a concentrar la inversión en infraestructura diseñada para servir a los espectadores, los residentes y las empresas", sentencia. EFE