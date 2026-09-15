Llega a Venezuela el nuevo embajador de la Unión Europea en Caracas

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Caracas, 14 sep (EFE).- El nuevo embajador de la Unión Europea (UE) ante Venezuela, Gilles Bertrand, llegó este lunes al país para "propiciar el entendimiento mutuo y profundizar la cooperación bilateral bajo un esquema de respeto a la soberanía", informó el Ministerio para Relaciones Exteriores.

Bertrand, quien sustituye a la española María Antonia Calvo Puerta, fue recibido por el director general para Europa del Ministerio para Relaciones Exteriores, Nelson Totesaut, y por el encargado de negocios de la UE en Caracas, Pierre-Henri Helleputte, detalló el Gobierno de Venezuela en una nota de prensa.

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El diplomático francés informó sobre su traslado a Caracas, donde llega tras pasar por Bogotá, ciudad donde ejerció como embajador de la UE ante Colombia entre 2021 y 2025.

"Venezuela. Nuevo país, nuevos desafíos, ¡mismo entusiasmo!", expresó en X.

Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este lunes a Raúl LiCausi como el embajador ante la Unión Europea, cargo que asumirá tras dejar el de viceministro de Relaciones Exteriores para el Caribe, dentro de los nuevos cambios en la Cancillería y la cartera de Hidrocarburos.

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Rodríguez asumió el poder tras la captura en enero pasado por parte de Estados Unidos del ahora depuesto presidente Nicolás Maduro, periodo durante el cual ha fortalecido y reanudado la relación con la Casa Blanca y otros Gobiernos e instituciones internacionales.EFE