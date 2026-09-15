La Bolsa de Londres vuelve a la senda negativa y se deja un 0,37 %

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Londres, 15 sep (EFE).- La Bolsa de Londres cerró este martes con una bajada del 0,37 %, volviendo así a la senda negativa que lleva siendo su tónica a excepción de los dos últimos días, en que se recuperó levemente, en medio de las persistentes tensiones en Oriente Medio y con el precio del crudo de nuevo disparado.

El índice principal londinense, el FTSE 100 o 'footsie', perdió 39,44 puntos, hasta quedar en 10.658,13, y se aleja cada vez más de la barrera de los 11.000 que llegó a acariciar en agosto.

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Por su parte, el FTSE 250, que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas, quedó casi plano, perdiendo un 0,07 %, hasta situarse en 23.818,74 puntos.

Las empresas más perjudicadas estuvieron relacionadas en su totalidad con el sector financiero: lideró los números rojos la gestora de la bolsa de Londres, London Stock Exchange (-3,23 %); la tecnológica financiera IG (-2,68 %) y la proveedora de análisis financieros Relx (-2,57 %).

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El impulso comprador estuvo hoy liderado por dos empresas de equipamiento en el sector militar, BAE (3,4 %) y Babcock (3,39 %), seguidas por la petrolera Shell (1,97 %). EFE