ASEAN y Vietnam piden en Pekín contención y reglas ante tensión en mar de China Meridional

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Pekín, 16 sep (EFE).- La ASEAN y Vietnam pidieron este miércoles en Pekín respeto al derecho internacional, contención militar y mecanismos eficaces de gestión de disputas, en un contexto de tensiones en el mar de China Meridional, donde China mantiene reclamaciones territoriales enfrentadas con varios países del Sudeste Asiático.

El secretario general de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), Kao Kim Hourn, y el ministro vietnamita de Defensa, Phan Van Giang, intervinieron hoy en la primera sesión plenaria del Foro Xiangshan, principal cita anual de diplomacia militar organizada por China.

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Kao afirmó que la estabilidad estratégica no puede descansar solo en el equilibrio militar, sino que requiere confianza en que la competencia se gestionará de forma "responsable".

"La competencia entre Estados es una característica de los asuntos internacionales, no una anomalía", señaló el responsable de la ASEAN, quien defendió diálogo sostenido, respeto al derecho internacional y mecanismos eficaces para reducir riesgos.

Sin citar expresamente el mar de China Meridional, Kao subrayó que el Sudeste Asiático se encuentra en la intersección de grandes corrientes estratégicas y económicas, conectado con rutas marítimas vitales, cadenas globales de suministro y redes tecnológicas en rápida evolución.

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Phan sí aludió directamente a esa zona al afirmar que Vietnam desea acelerar la negociación y firma de un Código de Conducta en esas aguas que sea "eficaz, efectivo y viable".

El titular vietnamita de Defensa defendió además que las disputas en el mar de China Meridional se resuelvan por medios pacíficos y conforme al derecho internacional, incluida la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.

Sus palabras llegan en un momento de fricciones frecuentes en esa zona, donde Pekín reclama soberanía sobre la mayor parte de las aguas y donde países como Vietnam, Filipinas, Malasia y Brunéi mantienen reivindicaciones superpuestas.

Kao defendió que las grandes potencias tienen una "responsabilidad particular" porque sus decisiones configuran el entorno estratégico del resto de países, y citó como medidas prácticas los canales fiables de comunicación de crisis, la transparencia sobre actividades militares, la notificación previa de grandes ejercicios y la conducta profesional durante encuentros entre fuerzas.

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El secretario general de la ASEAN sostuvo que el orden regional debe basarse en la igualdad soberana, la no injerencia, el arreglo pacífico de disputas y la renuncia a la amenaza o el uso de la fuerza.

"El Indo-Pacífico debe ser una región definida por el diálogo y la cooperación, no por la rivalidad", afirmó Kao, quien defendió la "autonomía estratégica" de la ASEAN.

En la misma sesión, el ministro de Defensa de Singapur, Chan Chun Sing, advirtió de que la carrera tecnológica se acelera en ámbitos como la inteligencia artificial, el espacio y la robótica, y de que la tecnología militar "avanza cada día, no cada año", lo que genera "nuevas incertidumbres" sobre el equilibrio de poder. EFE

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(foto) (vídeo)