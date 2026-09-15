La asistencia en movimiento, que evita el mareo en un coche en marcha, llega a más teléfonos con Android 17

15/09/2026 Asistencia en movimiento en la pantalla de un teléfono Android POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA GOOGLE

Guardar

La asistencia en movimiento, la función de Google que ayuda a prevenir el mareo en un vehículo en marcha, ha dejado de ser una característica exclusiva de los teléfonos Pixel para estar disponible en modelos de otras marcas con la expansión de Android 17.

Android 17 llegó a los dispositivos Pixel el pasado mes de junio, con funciones como las burbujas de aplicaciones para la multitarea, el uso de datos biométricos para marcar un dispositivo como perdido en Find Hub y nuevos controles parentales, entre sus novedades.

PUBLICIDAD

Un mes más tarde, se desplegó la función llamada asistencia en movimiento en los Pixel y, desde este lunes, se ha extendido a todos los dispositivo Android que tengan instalada la última versión de este sistema operativo.

Para poder activarla, el responsable de Participación de la comunidad para Android en Google, Mishaal Rahman, ha explicado en un comunicado compartido en X que se debe tener instalado tanto Android 17 como la última versión de Google Play Services en el 'smartphone' para poder encontrar la asistencia en movimiento.

PUBLICIDAD

CÓMO FUNCIONA ASISTENCIA EN MOVIMIENTO

La asistencia en movimiento muestra en los bordes de la pantalla del 'smartphone' pequeñas burbujas que se mueven en tiempo real para evitar el mareo que aparece en un vehículo en marcha (conocido como cinetosis) y que se agudiza con el uso de una pantalla.

PUBLICIDAD

Este malestar aparece cuando entran en contradicción lo que ve el usuario y lo que percibe el sentido del equilibrio, es decir: cuando el usuario mira fijamente algo estático (un libro o una pantalla) pero el oído interno detecta movimiento.

Esta función utiliza el acelerómetro y el giroscopio del dispositivo para adaptar el movimiento de las burbujas a los giros, la aceleración y el frenado del vehículo, con el objetivo de que ayudar al cerebro a sincronizar con las señales que recibe para reducir esa contradicción.

PUBLICIDAD

Esto hace que "el uso del teléfono sea más cómodo durante el viaje", como afirma Rahman. Este empleado de Google también ha compartido la posibilidad de personalizar el color, la forma y la opacidad de las burbujas.