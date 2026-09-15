Imputan a excanciller colombiana por presuntamente someter a un polígrafo a su niñera

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Bogotá, 14 sep (EFE).- La Fiscalía colombiana imputó este lunes a la excanciller Laura Sarabia por presuntamente ordenar en 2023 una prueba de polígrafo a Marelbys Meza, quien entonces trabajaba como niñera de su hijo, en medio de la investigación por la pérdida de un dinero en el apartamento de la exfuncionaria.

Según detalla la Fiscalía en un comunicado, Sarabia habría sometido a Meza a la prueba para "conocer el paradero de un dinero que desapareció" en el lugar de residencia de la excanciller.

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La Fiscalía imputó a Sarabia los delitos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso, pero no aceptó los cargos.

El escándalo de Sarabia -que ocurrió cuando era la jefa de Gabinete del entonces presidente colombiano, Gustavo Petro, entre 2022 y 2023- fue una de las mayores polémicas de ese Ejecutivo y tuvo su origen por el robo de un maletín que presuntamente contenía unos 7.000 dólares y documentos oficiales.

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La Fiscalía señaló que el 29 de enero de 2023 Sarabia reportó la pérdida del dinero que se encontraba en el maletín, llevado a su apartamento por una oficial encargada de su seguridad personal.

Presuntamente, Sarabia señaló a Meza como principal sospechosa del hurto y ese mismo día ordenó telefónicamente al entonces jefe de seguridad de la Presidencia que le practicaran una prueba de polígrafo.

Meza fue trasladada en un vehículo oficial al interrogatorio, en el que fue intimidada y acusada de haber cometido el robo, además de recibir advertencias relacionadas con una eventual privación de la libertad, según la Fiscalía.

La Policía interceptó ilegalmente el teléfono de Meza, usando como fachada una operación contra el Clan del Golfo, principal banda criminal del país.

Antes de conocerse la imputación, Sarabia, quien fue una de las personas más cercanas a Petro durante su Gobierno, aseguró que este tema lo manejan sus abogados, quienes son los que pueden "referirse a las decisiones jurídicas".

"Yo solo puedo decir que respeto a las autoridades y confío en sus decisiones. Mi deseo sigue siendo que Marelbys recupere su tranquilidad, pueda retomar su vida y avanzar. Yo también quiero hacerlo", añadió en X. EFE