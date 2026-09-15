Honduras convoca a 26 jugadores para la Liga de Naciones

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Tegucigalpa, 14 sep (EFE).- El entrenador de la selección de Honduras, el español José Francisco Molina, convocó este lunes a 26 jugadores para los partidos de la Liga de Naciones, en los que abrirá el 25 de septiembre contra Surinam.

De los 26 llamados por Molina, quien asumió la dirección de la 'H' en marzo pasado, catorce juegan en el exterior y doce en el fútbol local.

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Entre los convocados figuran Denil Maldonado, que juega en Rusia; Dereck Moncada, en Suiza; Keirol Figueroa, en Inglaterra; Víctor Vandenbroecke, en Bélgica, y Alenis Vargas, en Turquía.

Molina tiene previsto iniciar el 21 de septiembre la preparación de Honduras para los juegos de la Liga de Naciones.

El objetivo más inmediato de Honduras es lograr la clasificación a la Copa Oro, que se disputará en 2027, aunque el "máximo desafío" es el Mundial de 2030, según indicó Molina al asumir como timonel de los 'catrachos' el pasado 3 de marzo.

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Los otros rivales de Honduras en la Liga de Naciones son Jamaica y Martinica.

Los convocados por Molina son los siguientes:

Porteros: Edrick Menjívar, Luis Ortiz y Alex Güity.

Defensas: Clinton Bennet, Christopher Meléndez, Clever Portillo, Giancarlo Sacaza, Luis Vega, Denil Maldonado (FK Rubin Kazan-RUS), Joseph Rosales (Austin-USA) y Víctor Vandenbroecke (KAA Gent-BEL).

Centrocampistas: Alejandro Reyes, Deybi Flores (Petro Luanda-ANG), Jonathan Rubio (Petro Luanda-ANG), Edwin Rodríguez, Kervin Arriaga (AEK Atenas-GRE), Nixon Cruz, Luis Palma (Lech Poznan-POL) y David Ruiz (Red Bull New York-USA).

Delanteros: Alenis Vargas (Manisa FK-TUR), Dereck Moncada (FC Lugano-SUI), Exon Arzú (Carabobo FC-VEN), Mike Arana, Bryan Róchez (Leixoes SC-POR), Keyrol Figueroa Port Vale FC-ING) y Erick Puerto (FC Bate-BLR). EFE