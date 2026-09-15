El Santos, sin Neymar, busca un pase histórico a la semifinal de la Sudamericana

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São Paulo, 15 sep (EFE).- El Santos, con Neymar todavía fuera de juego por lesión, buscará este miércoles frente al Atlético Mineiro clasificarse por primera vez en su historia a una semifinal de la Copa Sudamericana.

El equipo comandado por Cuca parte como favorito, tras vencer al Mineiro por 2-0, con goles de Willian Arão y el uruguayo Christian Oliva, en el partido de ida disputado la semana pasada en su estadio.

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Santos, además, pasa por un buen momento en la liga brasileña, donde está ubicado en décimo lugar, después de sumar cinco partidos sin perder y alejarse de una zona de descenso de la que estuvo cerca buena parte de la temporada.

Con todo, el 'Peixe' tendrá que lidiar nuevamente con la ausencia de su mayor estrella, Neymar, quien se lesionó a principios de mes en el muslo derecho y puede tardar dos meses en reincorporarse a la plantilla.

El Santos tampoco podrá contar con el recién fichado Philippe Coutinho, exjugador del Liverpool y del Barcelona, ya que no fue inscrito a tiempo ante la Conmebol.

Al que sí se espera en el terreno de juego es al defensa Lucas Veríssimo, tras recuperarse de dolores en el tobillo.

Del otro lado, el Mineiro se enfrenta a la difícil tarea de ganar al Santos por dos goles de diferencia si quiere pasar a semifinales sin una tanda de penales.

Al igual que el Santos, el equipo de Belo Horizonte ha mejorado su desempeño en la liga brasileña y va séptimo de la clasificación, con tan solo una derrota en los últimos cinco encuentros.

En cuanto a la alineación, la principal novedad respecto al partido de ida es que el técnico argentino Eduardo Domínguez podrá contar con su compatriota, el atacante Tomás Cuello, que estaba suspendido.

Por otra parte, el guardameta Éverson y el centrocampista argentino Tomás Pérez continúan de baja por lesión.

El equipo vencedor se enfrentará al ganador del encuentro entre el peruano Cienciano, que se impuso en el partido de ida, y el uruguayo Montevideo City Torque.

- Alineaciones probables:

Santos: Gabriel Brazão; Rodinei, Lucas Veríssimo, Willian Arão, Luan Peres, Gonzalo Escobar; Christian Oliva, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo; Rony, Gabigol. Entrenador: Cuca.

Atlético Mineiro: Gabriel Delfim; Natanael, Vitão, Vitor Hugo, Renan Lodi; Kevin Castaño, Alan Franco, Fred, Bernard; Tomás Cuello, Reinier. Entrenador: Eduardo Domínguez (ARG).

Árbitro: El argentino Facundo Tello, asistido por Juan P. Belatti y Maximiliano del Yesso

Estadio: Arena MRV, de Belo Horizonte.

Horario: 19.00 hora local (22.00 GMT).EFE