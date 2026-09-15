El rival de partido gobernante se posiciona como ganador en comicios del sur de Filipinas

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Manila, 15 sep (EFE).- El Partido Federalista Bangsamoro (BFP), nacido hace apenas seis meses y principal rival de la formación gobernante en la homónima región sureña filipina, se sitúa a la cabeza de los votos de las primeras elecciones parlamentarias de esta parte del país, tras décadas de conflicto armado con guerrillas separatistas.

Con más del 98 % del escrutinio completado, el BFP consigue el 35,2 % de los votos, por delante del Partido Unido de Justicia Bangsamoro (UBJP), brazo político de la antigua guerrilla separatista del Frente Moro de Liberación Islámica (FMLI) y formación que gobierna actualmente la región, que logra un 32,4%, de acuerdo con datos de la Comisión Electoral de Filipinas (COMELEC).

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El BFP es una escisión del FMLI y su principal rival electoral, y su objetivo es consolidarse como la nueva principal fuerza política bajo la bandera del federalismo.

“Nuestro objetivo es unificar a Bangsamoro y a su gente", dijo el candidato del BFP y ministro interino de BARMM, Abdulraof Macacua, en declaraciones recogidas por el medio local Philstar.

El resultado certifica un giro dentro del panorama político de la región, donde el UBJP, gobernante hasta ahora, pierde apoyo ciudadano frente una agrupación de apenas seis meses de vida fundada por Tomanda Daglok Antok, quien hasta hace poco formaba parte del partido rival.

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Elegidos entre más de 600 candidatos de una docena de partidos, los 80 diputados del nuevo Parlamento regional deberán elegir a su primer ministro, cuando la investidura está prevista para el 30 de octubre.

Después de cuatro intentos previos fallidos, estos comicios son los primeros de la historia de Bangsamoro tras el acuerdo de paz firmado en 2014, que puso fin a décadas de conflicto armado y culminó el proceso de paz iniciado hace 12 años.

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Las elecciones significarán también el cierre del gobierno interino designado por el ahora expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, en 2019.

La comunidad musulmana de Mindanao, minoritaria en un país de mayoría católica, resistió durante siglos al dominio colonial español y estadounidense, pero la llegada masiva de colonos cristianos impulsada por Manila derivó en una rebelión separatista en 1970 que empobreció la región y la sumió en enfrentamientos continuos con el Gobierno.

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Los resultados electorales no serán definitivos hasta esta noche, cuando concluya el recuento en el municipio de Maluso, en la provincia de Basilan, donde los colegios electorales abrieron de nuevo sus puertas tras la manipulación de papeletas detectada la víspera por la comisión electoral, según informó el medio local Inquirer.

Cerca de 30.000 policías y soldados se desplegaron durante la jornada del lunes para vigilar una cita electoral en la que 2,4 millones de personas estaban llamadas a votar, mientras 108 observadores internacionales, entre ellos representantes de la Unión Europea, supervisaron el desarrollo de la votación y el recuento.

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La jornada electoral estuvo marcada por algunos incidentes violentos, entre ellos un tiroteo que dejó tres muertos y quince heridos. EFE