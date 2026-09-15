El PP dice que Europa debe ser "contundente" con la crisis de Ceuta y critica que Sánchez no haga ni una crítica a Rabat

Guardar

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este lunes que Europa "tiene que ser contundente" ante la crisis que se está viviendo en Ceuta y "adoptar medidas" para que "se entienda claramente por parte de Marruecos que Ceuta y Melilla son Europa". Además, ha criticado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, siga "dando las gracias" al país alauí, sin emitir "una sola crítica".

En una entrevista en 'Telecinco', que ha recogido Europa Press, Gamarra ha señalado que Alberto Núñez Feijóo viajará el próximo lunes a Ceuta --por cuarta vez-- con el objetivo de "europeizar" esta "agresión" y "movilizar todo aquello" que tiene a su alcance para que la ciudad autónoma "pueda recuperar una normalidad que ha perdido".

PUBLICIDAD

Así, ha subrayado que en la ciudad autónoma hay una "pérdida absoluta de derechos y libertades de 85.000 españoles que viven" allí, ya que, "a día de hoy tienen miedo, no respetan sus propiedades, no pueden salir a la calle". "Y esto no es una inseguridad subjetiva, esto es la realidad del día a día de las calles de Ceuta", ha dicho, respondiendo así a las palabras del ministro Fernando Grande-Marlaska.

Gamarra ha insistido en que la visita de Feijóo --en la que estará acompañado por el presidente del PPE, Manfred Weber-- tiene como objetivo "europeizar lo que está ocurriendo en Ceuta" porque la entrada masiva de migrantes de finales de julio "no sólo ha sido una agresión a la integridad territorial de España sino de Europa".

PUBLICIDAD

"EUROPA TIENE QUE PRONUNCIARSE Y SER CONTUNDENTE"

Al ser preguntada si no cree que está siendo muy tímida la respuesta de Europa ante lo que está ocurriendo en Ceuta, Gamarra ha señalado que "quien tiene la primera responsabilidad" de defender las fronteras es el propio Gobierno, que "no actuó".

PUBLICIDAD

"Y es el que sigue dando las gracias a Marruecos, ni tan siquiera emite una sola crítica", ha criticado, para añadir que no saben "a qué tipo de chantaje puede estar sometido el presidente del Gobierno para no ser capaz de actuar como se tiene que actuar cuando violan tu integridad territorial" y "asaltan tus fronteras".

Dicho esto, ha señalado que "si no fuera por la presión de Europa hoy estarían todos ya en la península y estarían llegando más" migrantes irregulares. A su entender, Europa "está siendo firme" pero le van a seguir exigiendo que "siga siendo firme" y "sobre todo que adopte medidas" para que "se entienda claramente por parte de Marruecos que Ceuta y Melilla son Europa". "Evidentemente Europa tiene que pronunciarse y tiene que ser contundente", ha finalizado.

PUBLICIDAD