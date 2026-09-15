La capa de ozono se recuperará en 40 años gracias al Protocolo de Montreal, según expertos

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Redacción Medioambiente, 15 sep (EFE).- La capa de ozono, el manto natural que protege la Tierra de la radiación ultravioleta, se está recuperando lentamente y la ciencia estima en unos cuarenta años el tiempo aproximado para completar ese proceso, según subraya Naciones Unidas en el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, el 16 de septiembre.

La protección de la capa de ozono se acordó en el marco del Convenio de Viena (1985) y posteriormente, con el Protocolo de Montreal (1987), se estableció las obligaciones para la eliminación de las sustancias que destruyen ese manto natural, los gases clorofluorocarbonados (CFC).

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En 2016, con la firma de la Enmienda de Kigali, se acordó además la reducción gradual de la producción y consumo de gases hidrofluorocarbonos (HFC), utilizados en la refrigeración y para el aire acondicionado.

Ahora el Día Mundial del Ozono conmemora los diez años de la Enmienda de Kigali, acordada dentro del Protocolo de Montreal, y hace hincapié en la relación entre protección del ozono y salvaguarda del clima.

Fueron dos científicos, el ingeniero químico mexicano Mario Molina-Pasquel Henríquez y el químico estadounidense Frank Sherwood Rowland, los que descubrieron en los años setenta que los gases CFC destruían la capa de ozono.

Ambos fueron galardonados con el Premio Nobel de Química en 1995, junto al químico neerlandés Paul Jozef Cruzen, quien también estudió la formación y descomposición del ozono.

Gracias a sus estudios, la comunidad internacional se puso de acuerdo para la firma del Protocolo de Montreal y agilizar la prohibición de CFC, gases muy utilizados en sistemas de refrigeración, aerosoles (lacas de peluquería, desodorantes, insecticidas o pinturas), espumas aislantes o disolventes industriales, que aún persisten en la atmósfera.

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En 1985, los científicos Joe Farman, Brian Gardiner y Jonathan Shanklin, del Instituto Antártico Británico, detectaron un gran agujero en la capa de ozono sobre la Antártida que se abre y se cierra de forma cíclica todos los años.

Según un informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de septiembre de 2025, la capa de ozono va "camino de recuperarse" y en 2024 el agujero "fue menor" que años precedentes.

La OMM asegura, no obstante, que es un proceso que "aún tardará varios decenios", un periodo que científicos de la NASA y de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) fijan en 40 años.

Según explica a EFE el investigador del Centro Atmosférico de Izaña de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de España, Alberto Redondas Marrero, "la capa de ozono se está recuperando y tenemos evidencias claras de que el Protocolo de Montreal está funcionando".

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El también responsable del Centro de calibración de ozono y la red de observación de ozono (EuBrewnet) indica que los resultados preliminares del estudio Ozone Assesment que forman parte de la evaluación científica de 2026 -se publicará a finales de año- "muestran una recuperación clara del ozono en la alta estratosfera entre 2000 y 2024 y prácticamente en todas las latitudes".

Explica que los resultados del estudio se presentaron en un "reciente congreso en Davos celebrando los primeros cien años de la medida de ozono" y subraya que "el balance conjunto es muy significativo".

Redondas asegura que el Protocolo de Montreal "está permitiendo recuperar la capa de ozono y, al mismo tiempo, ha evitado una cantidad importante de calentamiento global", mientras que la Enmienda de Kigali "completa ese éxito reduciendo ahora el impacto climático de los gases que sustituyeron a las sustancias destructoras del ozono".

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Por eso, afirma, "diez años después de Kigali, el Día Mundial del Ozono de 2026 pone especialmente de relieve que proteger la capa de ozono y proteger el clima son objetivos distintos, pero estrechamente relacionados".

No obstante, recuerda que "la recuperación es mucho más lenta que su destrucción" y, para que la recuperación sea completa, se necesita tiempo "porque los CFC permanecen en la atmósfera durante muchas décadas".

Las proyecciones indican que "podríamos volver aproximadamente a los niveles de 1980 hacia 2040 para el promedio global, mientras que en la Antártida tendremos que esperar hasta la década de 2060", sostiene.