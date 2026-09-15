El expresidente chileno Gabriel Boric, nuevo miembro del Club de Madrid

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El expresidente de Chile Gabriel Boric se ha unido al Club de Madrid, según ha anunciado este mismo la propia organización, que ha celebrado como un "honor" recibir al exmandatario, de cuyo mandato ha destacado medidas políticas como "el aumento del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral y una histórica reforma de pensiones que logró incrementar los beneficios para las personas mayores".

"El Club de Madrid tiene el honor de dar la bienvenida a Gabriel Boric Font, presidente de la República de Chile (2022-2026), como su miembro más reciente", reza el comunicado, que subraya de su administración, "encabezada por una coalición de partidos de centroizquierda", "el aumento del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral y una histórica reforma de pensiones que logró incrementar los beneficios para las personas mayores".

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Asimismo, la organización ha destacado los "significativos" avances de su gobierno "en materia de gratuidad en la atención sanitaria de las últimas décadas, consolidando la red pública como garante del derecho a la salud", así como el fortalecimiento de "la capacidad institucional", el aumento de "los recursos destinados a la seguridad pública" y el fomento de "políticas centradas en la descentralización y la protección del medio ambiente".

Boric, que no se ha pronunciado hasta el momento a este respecto, trabaja actualmente "en la creación de su fundación, una organización comprometida con la construcción de un país y una América Latina más seguros y sostenibles", según destaca el Club de Madrid, organización que reúne a más de 130 miembros de más de 70 países, junto con una red global de asesores y socios en todos los sectores de la sociedad.

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