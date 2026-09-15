Agencias

Listado de ganadores de los Emmy 2026

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Los Ángeles (EE.UU.), 14 sep (EFE).- 'Widow's Bay' se impuso este lunes en la 78º edición de los Emmy, los galardones más prestigiosos de la televisión, con 6 premios, sumando un total de 14 galardones. A continuación la lista completa de ganadores:

'The Pitt'.

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'DTF St. Louis'.

Matthew Rhys ('Widow's Bay').

Jean Smart ('Hacks').

Noah Wyle ('The Pitt').

Rhea Seehorn ('Pluribus').

Matthew Rhys ('The Beast In Me').

Sally Field ('Remarkably Bright Creatures').

Kate O'Flynn ('Widow's Bay').

Stephen Root ('Widow's Bay').

Allison Janney ('The Diplomat').

Tom Pelphrey ('Task').

Linda Cardellini ('DTF St. Louis').

David Harbour ('DTF St. Louis').

mrl-mvg

(foto)(video)

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