Trump nomina a esposa del cantante de “God Bless the USA” como embajadora en Barbados

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Washington, 14 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó este lunes a Kimberly Greenwood, esposa del cantante de música country Lee Greenwood, conocido por su canción patriótica "God Bless the USA", como embajadora de Estados Unidos ante Barbados y otros seis países del Caribe Oriental.

La Casa Blanca incluyó el nombre de Greenwood en una lista de nominaciones enviada este lunes al Senado para su confirmación.

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Si recibe el visto bueno de la Cámara alta, Greenwood, será embajadora en Barbados y ejercerá simultáneamente y sin compensación adicional como representante diplomática en San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Antigua y Barbuda, Dominica, Granada y San Vicente y las Granadinas.

Lee Greenwood es uno de los artistas más estrechamente vinculados a Trump y su canción "God Bless the USA" se ha convertido en uno de los temas habituales con los que el presidente aparece en actos políticos.

Ambos han colaborado además en la comercialización de una Biblia patriótica que lleva el nombre de la canción.

Kimberly Greenwood agradeció a Trump la nominación en una publicación en Instagram en la que aparece junto al presidente y su marido.

La candidata señaló que ha trabajado con Trump durante 18 años, desde la época en que el mandatario era propietario de la organización Miss Universo y ella dirigía concursos estatales de esa organización. EFE