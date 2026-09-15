Penélope Cruz: Javier sigue siendo para mí "una fuerza de la naturaleza"

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Toronto (Canadá), 14 sep (EFE).- Penélope Cruz aseguró este lunes a EFE que Javier Bardem sigue causándole en el terreno profesional la misma impresión que cuando trabajaron juntos por primera vez: la de encontrarse ante "una fuerza de la naturaleza" y "un talento increíble".

Cruz hizo estas declaraciones en la alfombra roja de 'Bunker', la película de suspenso psicológico de Florian Zeller que se presentó este lunes en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), a la que asistieron la actriz, Bardem y el director francés.

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"Lo mismo que sentí cuando lo conocí, cuando me lo presentaron y me dijeron: 'Este es tu compañero' en la primera película que hicimos juntos", respondió Cruz al ser preguntada por lo que representa Bardem para ella como compañero profesional.

Aquella película fue 'Jamón, jamón' (1992), de Bigas Luna, uno de los primeros grandes papeles protagonistas de ambos.

"Sentí: 'Es una fuerza de la naturaleza, un talento increíble'", explicó la actriz, que destacó que, cuando trabajan juntos, ambos necesitan separar su relación personal de los personajes que interpretan.

Cruz señaló que precisamente por ello intentan no forzar la posibilidad de coincidir en un proyecto, ni en un sentido ni en otro.

"Tampoco es algo que queramos hacer muy seguido. Yo creo que es una manera de proteger también la relación, no estar trabajando todo el tiempo juntos", añadió.

Zeller, ganador del Óscar por 'The Father', no tuvo dudas cuando EFE le preguntó por qué había querido contar con Cruz y Bardem para protagonizar 'Bunker'.

"Los quería porque son los mejores, no solo como actores sino como seres humanos. Fue una alegría trabajar con ellos", afirmó.

Y cuando se le preguntó si resultaba más fácil dirigir a una pareja real, respondió con humor: "No lo sé. No tuvimos que ensayar demasiado, así que ahorramos dinero".

La aparición de Cruz en 'Bunker' se produce apenas 24 horas después de recibir el premio Special Tribute del TIFF, uno de los festivales más importantes del mundo.

En la alfombra roja de los premios, la actriz dijo a EFE que esa noche pensaba especialmente en todas las personas que la han acompañado desde el comienzo de su carrera.

Su paso por TIFF continuará el martes, cuando volverá a la alfombra roja junto a Javier Calvo y Javier Ambrossi para el estreno norteamericano de 'La bola negra'. EFE

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