Detenida una periodista palestina en un control israelí cerca de Belén

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La cadena de televisión iraní Press TV ha denunciado este martes la detención de la periodista palestina Naqa Hamed, que cubre Cisjordania para este canal, por parte de las fuerzas de seguridad israelíes en un puesto de control cerca de la localidad cisjordana de Belén.

Hamed viajaba con al menos dos óperadores de cámara, cuando fueron retenidos en un control situado en las inmediaciones de Tuqu, en el sureste de Belén. Tras requisar los equipos, las fuerzas israelíes pusieron en libertad a "los cámaras", pero retuvieron a la reportera.

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La cadena, que ha tildado lo sucedido de "secuestro", ha asegurado que Hamed ha sido objeto de "una campaña de desprestigio por parte de cuentas sionistas (en redes sociales) en el último mes", sin que las autoridades israelíes hayan confirmado su detención ni se hayan pronunciado al respecto.

"La campaña ha formado parte de un esfuerzo específico para ejercer presión psicológica y mediática, restringir el espacio disponible para los periodistas y los medios de comunicación, e impedir que la información de Press TV sobre los crímenes israelíes llegue a las audiencias de todo el mundo", recoge la televisión.

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Como parte de su trabajo para Press TV, Hamed ha cubierto la ola de violencia de colonos y militares israelíes contra el campo de refugiados de Qalandia, objeto de redadas y asaltos a principios de agosto. "El 6 de agosto, las fuerzas israelíes atacaron a varios periodistas, entre ellos Hamed, mientras cubrían una redada en Qalandia. Los periodistas llevaban chalecos de prensa y cascos, y estaban claramente identificados (...) cuando las fuerzas israelíes lanzaron contra ellos una granada aturdidora y gas lacrimógeno", ha relatado la cadena.