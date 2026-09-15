2-3. Espí frena la remontada del Elche en el descuento

Guardar

Elche (Alicante), 15 sep (EFE).- Un gol de Carlos Espí en el tiempo de descuento permitió al Real Madrid derrotar por 2-3 a un Elche que llegó a soñar con la remontada tras igualar dos goles de desventaja en los últimos 20 minutos.

El turco Arda Güler y el francés Kylian Mbappé decantaron el partido para el Madrid en la primera parte, pero los goles del argentino Abiel Osorio y Fer Niño devolvieron el equilibrio al marcador antes de que en el descuento sentenciara Espí a puerta vacía a pase del propio Mbappé.

PUBLICIDAD