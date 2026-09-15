Carlos-Manuel Vesga recuerda a las víctimas del terremoto de Colombia desde los Emmy

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Los Ángeles (EE.UU.), 14 sep (EFE).- El colombiano Carlos-Manuel Vesga, nominado a mejor actor de reparto por el drama 'Pluribus', recordó este lunes a las víctimas del terremoto de Colombia, a las que lleva en su corazón, durante su paso por la alfombra roja de la 78º edición de los premios Emmy.

"Pienso mucho en mi país, Colombia que acabamos de pasar por un terremoto terrible, incendios forestales, la gente ha sufrido mucho, ha sido terriblemente violento el golpe, pero la gente ha sido tan solidaria, valiente, tan fuerte... vamos a salir de eso, pero llevo a mi país aquí en el corazón", dijo el actor a EFE.

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Estar nominado a los Emmy "es una gran responsabilidad, es un regalo poder dar la cara por Latinoamérica, espero que la gente se sienta bien con el trabajo", agregó el colombiano.

Para Vesga, el éxito de la serie le da "esperanza" en el mundo, ya que se trata de una serie en la que hay que prestar mucha atención a para involucrarse en la trama.

"En un mundo en el que el espacio de atención que tiene la gente se está reduciendo tanto a los 30 segundos de Tik Tok o de las de las plataformas sociales, que la gente se siente a ver un proyecto con la paciencia y vayan por el proceso y que lo disfruten y descubran que es divertido y es dinámico, me da un poco de esperanza", explicó.

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Y afirmó que tiene "una idea" de lo que quiere decir durante su discurso en caso de ganar la estatuilla. "Tengo claro personas y cosas que tengo que mencionar y no las voy a olvidar", sentenció.