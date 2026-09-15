Médicos paraguayos aceptan la propuesta del Gobierno sin levantar la huelga de inmediato

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(Actualiza con declaraciones del presidente paraguayo, Santiago Peña)

Asunción, 14 sep (EFE).- Los gremios médicos de Paraguay aceptaron este lunes la propuesta de aumento salarial del Gobierno del presidente Santiago Peña, aunque no levantaron de inmediato la huelga que habían convocado para los próximos 21 y 22 de septiembre.

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"Agradecemos inmensamente esta apertura y que tengamos hoy un planteamiento que satisface", dijo la secretaria general del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), Rossana González, durante una conferencia de prensa en Mburuvicha Róga (nombre en guaraní de la residencia presidencial paraguaya).

Peña, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, afirmó que el acuerdo "reivindica" a los médicos y constituye una decisión "que mira al presente, pero también al futuro".

Con todo, la líder gremial explicó que la decisión de levantar la paralización de actividades se tomará oficialmente entre todos los agremiados en una asamblea general de médicos que se realizará pronto.

"Estamos convencidos de que nuestros colegas también van a estar satisfechos (...), agradecemos el entendimiento y que lográramos llegar a lo que estábamos pidiendo: hoy todos los médicos del país, sin excepción, vamos tener un aumento salarial", agregó.

La decisión se produjo después de un encuentro entre el mandatario paraguayo, los médicos, el recién nombrado ministro de Salud y Bienestar Social, Isaías Fretes, y otros funcionarios del Ejecutivo, como el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Javier Giménez.

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Giménez afirmó que durante la reunión se firmó un acuerdo que "abre las puertas" a que los médicos finalmente levanten la huelga durante la asamblea.

Por su parte, Fretes calificó el momento como "histórico para la medicina paraguaya y la patria", al tiempo que elogió el liderazgo de González, que encabezó los reclamos.

"La medicina necesita de colegas de tu estirpe, de tu templanza. En toda negociación, necesariamente hay que ceder para lograr la conquista, y ustedes han sabido ceder", añadió Fretes.

De acuerdo con los primeros detalles, todos los médicos de Paraguay ganarán a partir del año entrante unos 2 millones de guaraníes más o casi 335 dólares a la tasa de cambio actual del Banco Central.

Al inicio de los reclamos, demandaban un aumento de 3 millones de guaraníes o 502 dólares.

Actualmente, un médico del sistema público de salud paraguayo devenga como mínimo entre 5 millones (836 dólares) y 5,4 millones de guaraníes (903 dólares) de acuerdo con su tipo de contrato, según datos oficiales, aunque algunos pueden tener más de un contrato con el Estado. EFE

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(foto)