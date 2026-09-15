Canciller chino promete a Letonia seguir búsqueda de 33 desaparecidos en Tíbet tras riada

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Pekín, 15 sep (EFE).- El ministro chino de Exteriores, Wang Yi, aseguró este lunes a su homóloga letona, Baiba Braze, que China continuará buscando a los ciudadanos letones desaparecidos tras la riada que golpeó a Nepal y al Tíbet.

En este momento, Letonia es el país europeo con mayor número de nacionales sin localizar por la catástrofe en territorio chino, con 33.

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Durante la conversación telefónica, Braze agradeció a China las notificaciones sobre los desaparecidos y las labores de búsqueda realizadas desde el desastre, según un comunicado de la Cancillería china.

Wang trasladó sus condolencias a las familias de los desaparecidos y afirmó que las autoridades chinas han tratado "por igual" a ciudadanos chinos y extranjeros durante las operaciones de rescate.

"Continuaremos haciendo el máximo esfuerzo para buscar a los ciudadanos letones y de otros países desaparecidos", señaló el jefe de la diplomacia china.

Por su parte, la ministra del país báltico indicó que Riga está "dispuesta a fortalecer la comunicación y la cooperación con China para llevar a cabo conjuntamente las labores de seguimiento".

El último desglose por nacionalidades divulgado por Pekín situaba en 33 los ciudadanos letones desaparecidos en el condado tibetano de Gyirong, la cifra más elevada entre los países europeos afectados.

La riada se desencadenó el pasado 26 de agosto tras el colapso de una gran masa de hielo y roca en el Himalaya nepalí, que generó una avalancha de agua, lodo y escombros que alcanzó en pocos minutos Gyirong, en el suroeste de la región autónoma del Tíbet, y destruyó un paso fronterizo con Nepal.

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Las autoridades chinas mantienen su último balance en 43 muertos y 519 desaparecidos en Gyirong, entre ellos 261 extranjeros de 23 países.

En Nepal, las autoridades contabilizan 1.392 cuerpos y restos mortales recuperados y 4.089 personas desaparecidas, entre ellas 610 extranjeros. EFE