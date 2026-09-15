Canciller chino pide a Francia que ayude a contener tensión comercial entre Pekín y la UE

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Pekín, 15 sep (EFE).- El ministro chino de Exteriores, Wang Yi, pidió a Francia que impulse una visión "más correcta" de China dentro de la Unión Europea (UE) y que contribuya a resolver mediante diálogo las actuales fricciones económicas y comerciales, informó este lunes la Cancillería china.

Wang trasladó este mensaje durante una conversación telefónica mantenida este lunes con su homólogo francés, Jean-Noël Barrot, en la que ambos repasaron las relaciones bilaterales y cuestiones internacionales como la guerra en Ucrania o la situación en Irán.

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Según el comunicado chino, Wang afirmó que Pekín y Bruselas deben mantener su condición de socios, insistir en el beneficio mutuo y la apertura recíproca, y abordar mediante un diálogo "constructivo" las disputas comerciales para evitar una escalada de la confrontación.

"El proteccionismo no aumentará la competitividad europea", advirtió Wang, quien sostuvo que ese enfoque haría perder a los consumidores productos "de calidad y buen precio", elevaría la inflación y lastraría la transición verde, unas declaraciones en línea con las consignas repetidas en los últimos meses por las autoridades chinas.

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El jefe de la diplomacia china agregó que China es "uno de los mayores mercados del mundo" y que su desarrollo representa para la UE "una oportunidad y no un desafío".

Las palabras de Wang llegan en un momento de creciente presión europea sobre Pekín por el déficit comercial, la sobrecapacidad industrial china, las restricciones a empresas europeas en el mercado chino y el peso del país asiático en cadenas de suministro como las tierras raras, las baterías o los componentes de tecnologías limpias.

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Bruselas ha reclamado en los últimos meses resultados concretos en el diálogo con China y ha advertido de que está preparada para utilizar sus instrumentos de defensa comercial si las conversaciones no producen avances. EFE