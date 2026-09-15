Bolivia y Paraguay definen la extensión total de su frontera común después de 88 años

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La Paz, 15 sep (EFE).- Bolivia y Paraguay definieron el trazo total de sus fronteras después de un procesos que duró 88 años, tras la culminación de la guerra del Chaco entre ambas naciones (1932-1935), durante la reunión de la una comisión mixta de límites que se reúne desde el lunes en la ciudad boliviana de La Paz.

"La decisión adoptada en la ciudad de La Paz representa, por tanto, la culminación de un proceso histórico de 88 años y reafirma que las fronteras se construyen mediante la diplomacia, la cooperación técnica y la voluntad sostenida de los pueblos hermanos", informaron fuentes oficiales.

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La Paz es sede desde el lunes de la reunión de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites Paraguayo-Boliviana, que desarrolla su XII Reunión Plenaria Ordinaria con el fin de abordar asuntos como "la demarcación, caracterización, conservación y control de la frontera común".

El principal avance en la reunión fue el trazado del límite internacional entre el Hito X y el Hito XI, este último en el que confluyen las fronteras de Bolivia, Brasil y Paraguay.

"Con ello la extensión total de la frontera paraguayo-boliviana se encontrará aprobada y registrada, significando un paso histórico en las relaciones de ambos países", destacaron.

También mencionaron que Bolivia y Paraguay "son los únicos países en Sudamérica, con fronteras totalmente demarcadas".

La Cancillería en una breve publicación en sus redes sociales explicó que el encuentro se instaló con la misión de definir "el trazado final de los 50 km sobre el río Otuquis (Negro), en el Hito XI.

La frontera común alcanza los 742 kilómetros, de los que 38 poseen una frontera fluvial, además de que dicha línea "fue organizada en once vértices", desde el Hito 1, compartido por Argentina, Bolivia y Paraguay, hasta el XI, que junta los límites de Brasil, Bolivia y Paraguay.

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La Guerra del Chaco causó la muerte de 50.000 bolivianos y 40.000 paraguayos, según los historiadores, que la consideran como el mayor conflicto bélico de Suramérica en el siglo XX.

El Tratado de Paz, Amistad y Límites entre Bolivia y Paraguay, de julio de 1938, dispuso la conformación de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites, misma que inició sus labores en diciembre de ese año, y durante décadas los expertos de las dos naciones trabajaron para identificar los vértices de la frontera.EFE

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